కోయంబత్తూరులో త్రిష రోడ్ షో.. మీరు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశిస్తారా?
సినీ నటి త్రిష కృష్ణన్ ఒక మొబైల్ షోరూమ్ ప్రారంభించేందుకు కోయంబత్తూరు వెళ్లారు. కానీ ఆ పర్యటన ఊహించని విధంగా పెద్ద పరిణామం చెందింది. ఆ నటిని ఒక్కసారి చూడటానికి భారీ సంఖ్యలో జనం గుమిగూడారు. ఆమె రోడ్షో ఇప్పుడు, ఆమె రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేయవచ్చనే వదంతులకు మరింత ఆజ్యం పోసింది.
Trisha
బహిరంగ వాహనంలో నిలబడి అభిమానులకు అభివాదం చేస్తున్న త్రిష, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఈ విషయం త్వరలోనే సినిమా రంగాన్ని దాటి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆమె రాజకీయ ప్రణాళికల గురించి ఇప్పటికే ఊహాగానాలు చెలరేగుతున్న తరుణంలో, కోయంబత్తూరు పర్యటన ఆ అంశంపై చర్చించడానికి ప్రజలకు మరో కారణాన్ని ఇచ్చింది.
రాజకీయ ప్రశ్నలు ఆమెను కోయంబత్తూరు వరకు కూడా వెంబడించాయి. మీరు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశిస్తారా అని విలేకరులు అడిగినప్పుడు, త్రిష నేరుగా సమాధానం ఇవ్వకుండా చిరునవ్వుతో స్పందించారు. ఈ రోడ్షో ఒక షోరూమ్ ప్రారంభోత్సవంలో భాగం మాత్రమే, ప్రకటించిన రాజకీయ కార్యక్రమం కాదు. అయినప్పటికీ, అక్కడికి వచ్చిన జనసమూహం, అది ఆకర్షించిన దృష్టి, ఈ పర్యటనను ఒక చర్చనీయాంశంగా మార్చాయి.
రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించే ప్రణాళికలను త్రిష ఇంకా ధృవీకరించలేదు. అయితే, వదంతులు సద్దుమణగకపోవడంతో, ఇప్పుడు ఒక సాధారణ బహిరంగ కార్యక్రమాన్ని కూడా రాజకీయ కోణంలో చూస్తున్నారు.