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  4. Trisha’s Roadshow Turns Political, But She Stays Silent
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (10:10 IST)

కోయంబత్తూరులో త్రిష రోడ్ షో.. మీరు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశిస్తారా?

Trisha
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (10:10 IST)
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Trisha
సినీ నటి త్రిష కృష్ణన్ ఒక మొబైల్ షోరూమ్ ప్రారంభించేందుకు కోయంబత్తూరు వెళ్లారు. కానీ ఆ పర్యటన ఊహించని విధంగా పెద్ద పరిణామం చెందింది. ఆ నటిని ఒక్కసారి చూడటానికి భారీ సంఖ్యలో జనం గుమిగూడారు. ఆమె రోడ్‌షో ఇప్పుడు, ఆమె రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేయవచ్చనే వదంతులకు మరింత ఆజ్యం పోసింది.
 
బహిరంగ వాహనంలో నిలబడి అభిమానులకు అభివాదం చేస్తున్న త్రిష, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఈ విషయం త్వరలోనే సినిమా రంగాన్ని దాటి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆమె రాజకీయ ప్రణాళికల గురించి ఇప్పటికే ఊహాగానాలు చెలరేగుతున్న తరుణంలో, కోయంబత్తూరు పర్యటన ఆ అంశంపై చర్చించడానికి ప్రజలకు మరో కారణాన్ని ఇచ్చింది.
 
రాజకీయ ప్రశ్నలు ఆమెను కోయంబత్తూరు వరకు కూడా వెంబడించాయి. మీరు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశిస్తారా అని విలేకరులు అడిగినప్పుడు, త్రిష నేరుగా సమాధానం ఇవ్వకుండా చిరునవ్వుతో స్పందించారు. ఈ రోడ్‌షో ఒక షోరూమ్ ప్రారంభోత్సవంలో భాగం మాత్రమే, ప్రకటించిన రాజకీయ కార్యక్రమం కాదు. అయినప్పటికీ, అక్కడికి వచ్చిన జనసమూహం, అది ఆకర్షించిన దృష్టి, ఈ పర్యటనను ఒక చర్చనీయాంశంగా మార్చాయి.
 
రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించే ప్రణాళికలను త్రిష ఇంకా ధృవీకరించలేదు. అయితే, వదంతులు సద్దుమణగకపోవడంతో, ఇప్పుడు ఒక సాధారణ బహిరంగ కార్యక్రమాన్ని కూడా రాజకీయ కోణంలో చూస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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