రోడ్డుపై వాహనం ఆపి తీరిగ్గా ఫోన్ సంభాషణ చేస్తున్న వ్యక్తిని గుద్దేశాడు, తప్పెవరిది? వీడియో
ఇది కొంతమంది చేసే పనే. రోడ్డుపై వాహనం నడుపుతూ వెళ్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా సెల్ ఫోన్ రింగ్ అవుతుంటుంది. అలా అయినప్పుడు కొంతమంది వాహనాన్ని పక్కనే ఆపి మాట్లాడి తర్వాత వెళ్తుంటారు. మరికొంతమంది వాహనం రోడ్డుకి కాస్త పక్కనే నిలిపి మాట్లాడేస్తుంటారు. ఇలాంటివాటి వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి ఘటనే కేరళలో జరిగింది.
కేరళలోని కోయిలాండి నందిమసీద్ 20వ మైలు దగ్గర స్కూటీ నడుపుతున్న వ్యక్తి ఫోన్ రావడంతో రోడ్డుపైన కాస్త పక్కగా ఆపి మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. ఆ సమయంలో ఎన్నో వాహనాలు వేగంగా వెళ్తూనే వున్నాయి. ఇంతలో మహీంద్రా పికప్ ట్రక్ నడుపుతూ వచ్చిన ఓ డ్రైవర్ స్కూటీపై వున్న వ్యక్తిని ఢీకొట్టాడు. దాంతో అతడు రోడ్డు పక్కనే పడిపోయాడు.
పాదచారులు వెంటనే అతడిని పైకి లేపి ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఐతే ఈ ప్రమాదంలో మహీంద్రా పికప్ ట్రక్ డ్రైవర్ రోడ్డుకి కుడి వైపు ఖాళీ వున్నప్పటికీ ఎడమ వైపుకి వచ్చి స్కూటీపై వున్న వ్యక్తిని ఢీకొట్టినట్లు కనబడుతుంది. ఏదేమైనప్పటికీ రోడ్డుపై వాహనాన్ని నిలిపి ఫోన్ మాట్లాడటం ప్రమాదకరం అని ఇలాంటి ఘటనలు చెపుతాయి.