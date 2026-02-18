బుధవారం, 18 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : బుధవారం, 18 ఫిబ్రవరి 2026 (13:30 IST)

కదులుతున్న రైలులో ఏసీ కోచ్‌లో యువతిపై అత్యాచారం చేసిన టిటిఈ

TTE rapes young woman in AC coach
అహ్మదాబాద్-గోరఖ్‌పూర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ఒక షాకింగ్ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక టీటీఈ అమ్మాయిపై అత్యాచారం చేశాడు. ఆ అమ్మాయి టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తోంది. ఆమెకు సీటు ఇప్పిస్తానని చెప్పి, టీటీఈ ఆమెను ఒక కంపార్ట్‌మెంట్‌లోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు. ఆ అమ్మాయి అహ్మదాబాద్-గోరఖ్‌పూర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ టీటీఈ తనపై అత్యాచారం చేశాడని ఆరోపించింది. తనపై జరిగిన అఘాయిత్యం గురించి ఆమె చెబుతూ... నేను NCC C-సర్టిఫికెట్ పరీక్ష రాయడానికి వెళ్ళాను. తిరిగి వస్తుండగా, జన సమూహం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల టికెట్ దొరకకపోవడంతో ఏసీ కోచ్ ఎక్కాను. TTE వచ్చేసరికి నేను ఏసీ కోచ్‌లో నిలబడి ఉన్నాను. సీటు ఇప్పిస్తానని చెప్పి నన్ను క్యాబిన్‌కు తీసుకెళ్లి అక్కడ నాపై అత్యాచారం చేశాడు.
 
టీటీఈ రాహుల్ కుమార్ తన గురించి వివరాలు అడిగాడని ఆ అమ్మాయి పోలీసులకు చెప్పింది. అతను మొదట ఆమె పేరు, చిరునామా మరియు పరీక్షకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అడిగాడు. గోరఖ్‌పూర్‌లో పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న ఎన్‌సిసి క్యాడెట్‌ను తాను అని ఆ అమ్మాయి చెప్పింది. జన సమూహం కారణంగా టికెట్ దొరకకపోవడంతో ఏసీ రైలు ఎక్కానని వివరించింది. నిబంధనల ప్రకారం జరిమానా చెల్లించిన తర్వాత టికెట్ లేకుండా సీటు ఇస్తారని ఆశించాను. టీటీఈ తనకు సీటు ఇప్పిస్తానని హామీ ఇచ్చి, ఆపై ఏసీ ఫస్ట్-క్లాస్ కోచ్‌లోని తన క్యాబిన్‌కు తీసుకెళ్లాడని ఆ అమ్మాయి వెల్లడించింది. ఎవరికైనా చెబితే టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించినందుకు తనపై చర్య తీసుకుంటానని బెదిరించాడు. ఈ సంఘటన ఆదివారం రాత్రి ఇందారా-డియోరియా మధ్య రైలు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో మొదటి ఏసీ క్యాబిన్‌లో జరిగింది.
 
ఆ అమ్మాయి డయల్ 112కు కాల్ చేసింది. ఆ తర్వాత నిందితుడు టీటీఈ డియోరియా స్టేషనులో రైలు దిగి పారిపోయాడు. గోరఖ్‌పూర్ చేరుకున్న తర్వాత, ఆ అమ్మాయి జీఆర్‌పీ పోలీస్ స్టేషన్‌లో అత్యాచారం కేసు నమోదు చేసింది.
 
లోపలి నుండి తలుపు లాక్ చేశాడు: ఆమెను క్యాబిన్‌లో కూర్చోబెట్టిన తర్వాత టీటీఈ లోపలి నుండి తలుపు లాక్ చేసింది. మొదట్లో, అతను సాధారణంగా మాట్లాడేవాడు, కానీ కొద్దిసేపటికే అతని ప్రవర్తన మారిపోయింది. అతను ఆమెపై బలవంతం చేసి అత్యాచారం చేశాడు. ఆమె నిరసన వ్యక్తం చేసినప్పుడు, టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించినందుకు ఆమెపై కేసు నమోదు చేసి, ఆమెపై చర్యలు తీసుకుంటానని అతను బెదిరించాడు. బాధితురాలు గొంతు పెంచి 112కు డయల్ చేయడం ద్వారా పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. విషయం వెలుగులోకి వచ్చిన వెంటనే, నిందితుడు టిటిఇ డియోరియా స్టేషన్‌లో రైలు దిగి పారిపోయాడు.

నటి ప్రత్యూషను 10 మందితో గ్యాంగ్ రేప్ చేయించి చంపేసాడు, కుక్కచావు చస్తాడు: తల్లి ఆవేదన

నటి ప్రత్యూషను 10 మందితో గ్యాంగ్ రేప్ చేయించి చంపేసాడు, కుక్కచావు చస్తాడు: తల్లి ఆవేదనసినీ నటి ప్రత్యూష తల్లి తన కుమార్తెకు పూర్తి న్యాయం జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. తన కుమార్తెపై 10 మందితో సామూహిక అత్యాచారం చేయించి, ఆమె గొంతు పట్టుకుని బలవంతంగా విషం తాగించి హత్య చేసారని ఆమె ఆరోపించారు. తన కుమార్తె చావుకి కారకులైనవారంతా కుక్కచావు చస్తారని అన్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... భూమిపై కోర్టుల్లో తప్పించుకోవచ్చు. కానీ ఆ కనకదుర్గమ్మ తల్లి నా కూతురుని అన్యాయంగా పొట్టనబెట్టుకున్న వారిని వదలదు. నా కుమార్తె కాళ్ల దగ్గరకు వారిని పంపిస్తుంది.

Anupama Parameswaran: క్రేజీ కల్యాణం నుంచి అనుపమ పరమేశ్వరన్ బర్త్ డే పోస్టర్

Anupama Parameswaran: క్రేజీ కల్యాణం నుంచి అనుపమ పరమేశ్వరన్ బర్త్ డే పోస్టర్నరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, రాజ్ వెడ్స్ రాంబాయి ఫేమ్ అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "క్రేజీ కల్యాణం". ఈ చిత్రాన్ని యారో సినిమాస్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెం. 2గా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ బూసమ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల రూపొందిస్తున్నారు.

Suhas: నా ముందే ఒకాయన సెట్‌లో ఇతన్నెందుకు పిలిచారు అన్నాడు: సుహాస్‌

Suhas: నా ముందే ఒకాయన సెట్‌లో ఇతన్నెందుకు పిలిచారు అన్నాడు: సుహాస్‌సుహాస్‌ నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన సినిమాలు అన్నీ చూశాను. కథను నమ్మి సినిమాలు చేసే హీరో. నిజయితీగా కష్టపడతాడు. ఈ సినిమాకు టైటిల్‌ మారిన అందరూ సుహాస్‌ సినిమా అంటారు. ఈ సినిమాతో సుహాస్‌ ఆడియన్స్‌ మనసులు మరోసారి గెలుచుకుంటాడు. ఈ సినిమా టీజర్‌ చూడగానే నాకు ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. సినిమాను ప్రమోట్‌ చేసిన విధానం బాగుంది. తప్పకుండా ఈ సినిమా విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం ఉంది' అని సందీప్‌ కిషన్‌ అన్నారు.

5 ఏళ్ల క్రితం తీసిన సినిమా అప్పులు ఇంకా కడుతున్నాను: మంచు లక్ష్మి

5 ఏళ్ల క్రితం తీసిన సినిమా అప్పులు ఇంకా కడుతున్నాను: మంచు లక్ష్మిఐదు సంవత్సరాల క్రితం తీసిన ఓ సినిమా తాలూకు అయిన అప్పులను ఇప్పటికీ కడుతూనే వున్నాను అని అన్నారు నటి, నిర్మాత మంచు లక్ష్మి. ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూ... ఇప్పుడిక నేను చిత్రాలను నిర్మించే రోజులు అయిపోయాయి. నేను కేవలం నటించడం వరకే. అందుకే ఎవరైనా నా దగ్గరకు కథ చెప్పేందుకు వస్తే... నిర్మాతను చూసుకున్నారా అని అడుగుతున్నాను. బూకీ చిత్రం ఈ నెల 20న విడుదల కానున్న సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశంలో పై విషయాలను ఆమె వెల్లడించారు.

పెద్దలకు భయపడి ప్రత్యూష చిత్రం నుంచి తప్పుకున్నారు : సత్యారెడ్డి

పెద్దలకు భయపడి ప్రత్యూష చిత్రం నుంచి తప్పుకున్నారు : సత్యారెడ్డిప్రత్యూష మరణం వెనుక నాటి మంత్రుల కొడుకులు పోలీస్ అధికారుల కుమారులు,పెద్ద పెద్ద బడా బాబులు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల పిల్లలు ఉన్నారని తెలిసి కూడా అన్నింటికీ తెగించి కళామతల్లి నమ్మకంతో నూ నూగు మీసాల వయస్సులో ఉన్న సత్యారెడ్డి అనే ఒక యువ నిర్మాత ఒక ముందుకు వచ్చి అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నాటి ప్రముఖ యువ హీరో ప్రముఖ విలన్ అంకుశం రామిరెడ్డి, తెలంగాణ శకుంతల, కాస్టమ్స్ కృష్ణ, ఏవీఎస్, రమ్యశ్రీ ఐరన్ లెగ్ శాస్త్రి,కళ్ళు చిదంబరం,తిరుపతి ప్రకాష్తో పాటు భారీ తారగానం పెట్టి పెద్ద స్థాయిలో సినిమా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది.

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?పనిభారం, ఒత్తిడి, ఇతర ఆందోళనలు వల్ల చాలామంది హైబిపితో బాధపడుతున్నారు. దీనితో తీవ్రమైన గుండెజబ్బులతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ అధిక రక్తపోటును అదుపులో పెట్టకపోతే ఆరోగ్యపరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల ఈ క్రింది పదార్థాలను తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాషియం పుష్కలంగా వున్న కొబ్బరి నీరు తాగినా బీపీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. పుచ్చకాయలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూసే గుణం వుంది, వీటిని తింటుంటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. కొత్తిమీరలోని యాంటీ ఇంఫ్లమేటరీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్ గుణాలు బీపీని కంట్రోల్ చేయగలవు. ద్రాక్ష పండ్లలోని ఫాస్పరస్, పొటాషియం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా వుండటమే కాకుండా బీపీ అదుపులో వుంటుంది.

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?

అలోవెరా జ్యూస్ తాగితే ఏం జరుగుతుంది?కలబంద లేదా అలోవెరా. దీనిని సౌందర్య సాధనంగా బాగా వాడతారు. ఐతే కలబందలో సౌందర్యంతో పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలోనూ, పాదాలలో ఏర్పడే తిమ్మిర్లను తగ్గించడంలో దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. కలబంద లోని ఫోలిక్ యాసిడ్, గుండెకి సంబంధించిన రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను కాపాడుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన 75 రకాల పోషక విలువలు కలబందలో ఉన్నాయి. జీర్ణవ్యవస్థలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థ పదార్థాలను వెలుపలికి నెట్టేసే సహజ గుణం అలోవెరాలో ఉన్నాయి. యాంటి బయాటిక్స్ వాడనవసరం లేకుండా వాపులను, నొప్పులను తగ్గించే గుణం దీని జెల్‌లో ఉంది.

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్

హైదరాబాద్‌లో టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026 ను నిర్వహించిన టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్హైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ, వెల్నెస్ సదస్సు టిఏఎల్ హెల్త్ ఫెస్ట్ 2026ను టచ్-ఎ-లైఫ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించింది. ఆరోగ్య సంరక్షణ భవిష్యత్తును పునర్నిర్మించడంపై దృష్టి సారించిన చర్చలు, సహకార పరివర్తన కోసం విధాన నిర్ణేతలు, వైద్యులు, సాంకేతిక నిపుణులు, పరిశోధకులు, సామాజిక ప్రభావ నాయకులను విజయవంతంగా ఒకచోట చేర్చింది.

ప్రేమకు సరికొత్త భాష: శ్రద్ధను, ఉద్దేశాన్ని చాటిచెప్పే వాలెంటైన్స్ డే బహుమతులు

ప్రేమకు సరికొత్త భాష: శ్రద్ధను, ఉద్దేశాన్ని చాటిచెప్పే వాలెంటైన్స్ డే బహుమతులువాలెంటైన్స్ డే అంటే ఇప్పుడు కేవలం ఆర్భాటంగా జరుపుకోవడం లేదా ఒక రోజు మాత్రమే ఆనందించడం కాదు. నేడు, బహుమతులు ఇవ్వడం అనేది మరింత వ్యక్తిగతంగా, ఆలోచనాత్మకంగా, రోజువారీ శ్రద్ధను ప్రతిబింబించేలా మారుతోంది. కేవలం రొమాంటిక్ భాగస్వాములనే కాకుండా... స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, తమను తాము కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ప్రజలు అర్థవంతమైన, ఉపయోగకరమైన బహుమతుల కోసం చూస్తున్నారు. ఈ మార్పు... చాక్లెట్లు, పూల కంటే భిన్నమైన, ఆధునిక ప్రత్యామ్నాయాలకు తలుపులు తెరుస్తోంది.

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకం

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకంగోధుమల ద్వారా తీసిన గోధుమ రవ్వ వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర బరువు తగ్గించుటలోనూ దోహదపడుతుంది. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్, విటమిన్ బి ఉంటాయి. గోధుమ రవ్వ వలన కలిగే ప్రయోజనమేమిటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రవ్వతో చేసిన పదార్థాన్ని పాలిచ్చే తల్లులు పాలలో కలిపి తినాలి. కొందరికి గోధుమ రవ్వ జీర్ణవ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు, అలాంటివారు కొన్ని రోజులు దానిని తినడం ఆపాలి. గోధుమ రవ్వ పదార్థం తింటుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. గోధుమ రవ్వ పదార్థాన్ని తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వతో చేసిన పదార్థాలకు వాంతులు ఆపే శక్తి వుంది.
