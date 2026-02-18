కదులుతున్న రైలులో ఏసీ కోచ్లో యువతిపై అత్యాచారం చేసిన టిటిఈ
అహ్మదాబాద్-గోరఖ్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఒక షాకింగ్ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక టీటీఈ అమ్మాయిపై అత్యాచారం చేశాడు. ఆ అమ్మాయి టికెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తోంది. ఆమెకు సీటు ఇప్పిస్తానని చెప్పి, టీటీఈ ఆమెను ఒక కంపార్ట్మెంట్లోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు. ఆ అమ్మాయి అహ్మదాబాద్-గోరఖ్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్ టీటీఈ తనపై అత్యాచారం చేశాడని ఆరోపించింది. తనపై జరిగిన అఘాయిత్యం గురించి ఆమె చెబుతూ... నేను NCC C-సర్టిఫికెట్ పరీక్ష రాయడానికి వెళ్ళాను. తిరిగి వస్తుండగా, జన సమూహం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల టికెట్ దొరకకపోవడంతో ఏసీ కోచ్ ఎక్కాను. TTE వచ్చేసరికి నేను ఏసీ కోచ్లో నిలబడి ఉన్నాను. సీటు ఇప్పిస్తానని చెప్పి నన్ను క్యాబిన్కు తీసుకెళ్లి అక్కడ నాపై అత్యాచారం చేశాడు.
టీటీఈ రాహుల్ కుమార్ తన గురించి వివరాలు అడిగాడని ఆ అమ్మాయి పోలీసులకు చెప్పింది. అతను మొదట ఆమె పేరు, చిరునామా మరియు పరీక్షకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అడిగాడు. గోరఖ్పూర్లో పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న ఎన్సిసి క్యాడెట్ను తాను అని ఆ అమ్మాయి చెప్పింది. జన సమూహం కారణంగా టికెట్ దొరకకపోవడంతో ఏసీ రైలు ఎక్కానని వివరించింది. నిబంధనల ప్రకారం జరిమానా చెల్లించిన తర్వాత టికెట్ లేకుండా సీటు ఇస్తారని ఆశించాను. టీటీఈ తనకు సీటు ఇప్పిస్తానని హామీ ఇచ్చి, ఆపై ఏసీ ఫస్ట్-క్లాస్ కోచ్లోని తన క్యాబిన్కు తీసుకెళ్లాడని ఆ అమ్మాయి వెల్లడించింది. ఎవరికైనా చెబితే టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించినందుకు తనపై చర్య తీసుకుంటానని బెదిరించాడు. ఈ సంఘటన ఆదివారం రాత్రి ఇందారా-డియోరియా మధ్య రైలు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో మొదటి ఏసీ క్యాబిన్లో జరిగింది.
ఆ అమ్మాయి డయల్ 112కు కాల్ చేసింది. ఆ తర్వాత నిందితుడు టీటీఈ డియోరియా స్టేషనులో రైలు దిగి పారిపోయాడు. గోరఖ్పూర్ చేరుకున్న తర్వాత, ఆ అమ్మాయి జీఆర్పీ పోలీస్ స్టేషన్లో అత్యాచారం కేసు నమోదు చేసింది.
లోపలి నుండి తలుపు లాక్ చేశాడు: ఆమెను క్యాబిన్లో కూర్చోబెట్టిన తర్వాత టీటీఈ లోపలి నుండి తలుపు లాక్ చేసింది. మొదట్లో, అతను సాధారణంగా మాట్లాడేవాడు, కానీ కొద్దిసేపటికే అతని ప్రవర్తన మారిపోయింది. అతను ఆమెపై బలవంతం చేసి అత్యాచారం చేశాడు. ఆమె నిరసన వ్యక్తం చేసినప్పుడు, టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించినందుకు ఆమెపై కేసు నమోదు చేసి, ఆమెపై చర్యలు తీసుకుంటానని అతను బెదిరించాడు. బాధితురాలు గొంతు పెంచి 112కు డయల్ చేయడం ద్వారా పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. విషయం వెలుగులోకి వచ్చిన వెంటనే, నిందితుడు టిటిఇ డియోరియా స్టేషన్లో రైలు దిగి పారిపోయాడు.