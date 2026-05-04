TVK: తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు కొత్త ట్రెండ్.. వీస్తున్న విజయ్ పవనం
తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు కొత్త ట్రెండ్ను సృష్టిస్తున్నాయి. ఎగ్జిట్ పోల్స్ డీఎంకేకు పట్టం కట్టినా.. ప్రజలు మాత్రం టీవీకేను గెలిపించే దిశగా కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభానికి ముందు ఏ కొద్దిమంది రాజకీయ పరిశీలకులు కూడా పూర్తిగా విశ్వసించడానికి సాహసించని విధంగా కొత్త ట్రెండ్ ఆవిష్కరిస్తోంది. విజయ్, ఆయన పార్టీ అయిన తమిళగ వెట్రి కళగం టీవీకే చుట్టూ ఒక బలమైన రాజకీయ పవనం వీస్తుండటం, ఈ ఎన్నికల పర్వంలో అత్యంత చర్చనీయాంశమైన పరిణామాలలో ఒకటిగా వేగంగా మారుతోంది.
పలు నియోజకవర్గాల్లో కనిపిస్తున్న ప్రాథమిక సరళిని బట్టి చూస్తే, విజయ్కు ఉన్న ప్రజాకర్షణ స్పష్టమైన ఎన్నికల మద్దతుగా రూపుదిద్దుకుంటోందని అర్థమవుతోంది. ఈ అనూహ్యమైన రాజకీయ ఉధృతి కేవలం కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకుండా, ఓటర్ల వర్గాలన్నింటినీ ఎంత విస్తృతంగా ప్రభావితం చేస్తోందన్న విషయమే దీనిని మరింత విశేషంగా నిలబెడుతోంది.
ఈ పరిణామాలను జాగ్రత్తగా గమనించడం ముఖ్యం. ఓట్ల లెక్కింపు సాగేకొద్దీ ప్రారంభ ధోరణులు తరచుగా మారుతుంటాయి. తొలి గంటల్లో ఒక ఉప్పెనలా కనిపించేది కొన్నిసార్లు మరింత సమతుల్యమైన పోటీగా స్థిరపడవచ్చు. అయినప్పటికీ, ఈ దశలోనే, టీవీకే చుట్టూ ఉన్న ఊపు ఇప్పటికే చర్చను పునర్నిర్వచించడంలో విజయం సాధించి, విజయ్ను తమిళనాడు రాజకీయ సంభాషణకు కేంద్రబిందువుగా నిలబెట్టింది. ఈ ప్రారంభ ఉప్పెన నిలకడైన పురోగతిగా పరిణమిస్తుందా లేక బలమైన తొలి ప్రదర్శనగా స్థిరపడుతుందా అనేది వేచి చూడాలి.