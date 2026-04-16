మహిళలకు నెలకు రూ. 2,500 ఆర్థిక సహాయం, 8 గ్రాముల బంగారం.. టీవీకే విజయ్
ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం టీవీకే అధినేత విజయ్ గురువారం తన పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. ఇందులో మహిళలకు నెలకు రూ. 2,500 ఆర్థిక సహాయం, వివాహ సహాయంగా 8 గ్రాముల బంగారం అందిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
పేద వధువులకు బంగారంతో పాటు నాణ్యమైన పట్టుచీరను, మహిళల స్వయం సహాయక సంఘాలకు (ఎస్హెచ్జీలు) రూ. 5 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని రుణాలను, అలాగే పిల్లలు పాఠశాల విద్యను మధ్యలోనే మానేయకుండా నిరోధించేందుకు తల్లులకు ఏటా రూ.15,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా ఆయన వాగ్దానం చేశారు.
రైతుల విషయానికి వస్తే, ఐదు ఎకరాల కంటే తక్కువ భూమి ఉన్నవారికి సహకార పంట రుణాలను పూర్తిగా మాఫీ చేస్తామని, అలాగే వరికి క్వింటాల్కు రూ. 3,500 కనీస మద్దతు ధరను కల్పిస్తామని విజయ్ ప్రకటించారు.