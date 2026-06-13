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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 13 June 2026 (10:23 IST)

సీఎం విజయ్ ఫోటో సాక్షిగా టీవీకే నేత కుమార్తె వివాహం

marriage in front of vijay photo
BY: ఠాగూర్
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (10:22 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (10:23 IST)
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తమిళనాడులో హీరో విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. టీవీకే పార్టీని స్థాపించిన కేవలం రెండేళ్లలోనే ఆయన అధికారాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పుదుచ్చేరికి చెందిన విజయ్ వీరాభిమాని ఒకరు తన కుమార్తె వివాహాన్ని విజయ్ ఫోటో సాక్షిగా అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
పుదుచ్చేరి విల్లియనూర్‌ నియోజకవర్గ టీవీకే ప్రధాన నిర్వాహకుడు ప్రభు కుమార్తె సౌమ్య, కడలూర్‌కు చెందిన అరుణ్‌ కుమార్‌కు ఇటీవల వివాహ నిశ్చితార్థం జరిగింది. పెళ్లికి రావాలని టీవీకే అధ్యక్షుడు, ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ను కలిసి ఆహ్వానపత్రిక అందించారు. వివిధ కారణాలతో విజయ్‌ రాలేకపోయారు. 
 
దీంతో వివాహ వేదికపై ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ భారీ చిత్రపటాన్ని ఉంచారు. వధూవరులు దండలు మార్పుకోవడం, తాళి కట్టడం తదితర అన్ని కార్యక్రమాలు విజయ్‌ ఫొటో ఎదుటే జరిగాయి. వేడుకలో తమిళనాడు మంత్రులు బుస్సీ ఎన్.ఆనంద్, రాజ్‌కుమార్‌ పాల్గొని కొత్తజంటను ఆశీర్వదించారు. ఈ ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
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ఠాగూర్

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