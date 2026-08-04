ఉదయనిధి కాదు.. అసభ్యనిధి : విపక్ష నేతపై టీవీకే నేతల ఫైర్
డీఎంకే నేత, తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభ విపక్ష నేత ఉదయనిధి హీరోయిన్ త్రిషపై చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై అధికార టీవీకే నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన ఉదయనిధి కాదని.. అసభ్యనిధి అంటూ టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి, రాష్ట్ర మంత్రి బుస్సీ ఆనంద్ అన్నారు. పైగా, విపక్ష నేతల తీరును ప్రజలు నిశితంగా గమనిస్తున్నారని అన్నారు.
ఆదివారం తంజావూరులో కావేరీ జలాల అంశంలో టీవీకే ప్రభుత్వ వైఖరిని ఖండిస్తూ, డీఎంకే తరపున ఒక నిరసన ప్రదర్శన జరిగింది. ఈ నిరసనలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉదయనిధి మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను, టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రత్యామ్నాయ పార్టీలు, రాజకీయ సంస్థలు ఆయన ప్రసంగాన్ని ఖండించాయి.
ఈ నేపథ్యంలో, టీడీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి, మంత్రి ఎన్.ఆనంద్ ఉదయనిధి ప్రసంగాన్ని ఖండించారు. ఈ విషయమై ఆయన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. 'ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండటం అనేది ఒక గొప్ప గౌరవం. సంప్రదాయం, ఆ మహత్తర బాధ్యతను గ్రహించకుండా, తన ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడిన వ్యక్తికి ఏం చెప్పాలో నాకు తెలియడం లేదు. తాతలు, తండ్రులు ఆ పదవిలో ఉన్నప్పటికీ, ఒక వ్యక్తికి ముఖ్యమంత్రి పదవికి కావలసిన అర్హతలు, ప్రమాణాలు తెలియవా?
వినయం, ఆత్మనిగ్రహం లేని వ్యక్తి మన తమిళనాడుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి కాగలడా? ఇలాంటి ప్రశ్నలు ప్రజల్లో హిమాలయాలంత ఎత్తుకు ఎగబాకాయి. హద్దులు దాటి అవమానకరంగా మాట్లాడిన వారు ఏమి సమాధానం చెప్పబోతున్నారు? ప్రజలు ప్రేమించే, మాకు ‘మర్యాదపూర్వక వైఖరి - మర్యాదపూర్వక దాడి’ అని బోధించి, మమ్మల్ని అదుపు చేసి, ఉన్నత స్థాయికి తీసుకొచ్చే మా నాయకుడు, ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను తాకిన వారు ఎవరైనప్పటికీ, వారికి ఏమైందో గ్రహించాలి. ప్రజలు గ్రహిస్తారు. అందులో మార్పు లేదు. ప్రత్యామ్నాయ అభిప్రాయం లేదు.
దేశాన్ని కాపాడతానని చెప్పే మా నాయకుడి నాగరిక పెంపకమే మమ్మల్ని అడ్డుకుంటోంది. నేను ఇంకేం చెప్పగలను? గౌరవనీయులైన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ చెప్పినట్లుగా, ప్రజలు ప్రతిదీ గమనిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఎవరూ మర్చిపోకూడదని మేము హెచ్చరిస్తున్నాము' అని మంత్రి ఆనంద్ ఆ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, త్రిషను అసభ్యంగా మాట్లాడిన ఉదయనిధి స్టాలిన్ను తక్షణం అరెస్టు చేయాలని బీజేపీ రాష్ట్ర నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.