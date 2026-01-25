ఎవరికీ తలవంచం... దేనికీ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు : విజయ్
పార్టీ శ్రేణులకు టీవీకే అధ్యక్షుడు, కోలీవుడ్ హీరో విజయ్ ఓ స్పష్టమైన సందేశం పంపించారు. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా, దేనికీ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆదివారం మహాబలిపురంలో జరిగిన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తమ పార్టీకి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కేటాయించిన విజిల్ గుర్తును ఆయన ఆవిష్కరించారు.
ఆ తర్వాత ఆయన పార్టీ శ్రేణులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, 'తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే విజయం సాధిస్తాం. అందుకు తగ్గ సైన్యం మావద్ద ఉంది. ఇది ఎన్నికల పోరు కాదు.. ప్రజాస్వామ్య యుద్ధం. అన్నాడీఎంకే ప్రత్యక్షంగా.. డీఎంకే పరోక్షంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి లొంగిపోయాయి. కానీ, టీవీకే ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గదు. దేనికీ భయపడదు.
డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపాల్సిన సమయం వచ్చింది. ఎవరికీ తలవంచం.. దేనికీ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు. మనమందరం కలిసికట్టుగా ఉంటే విజయం మనదే. రాష్ట్రంలో అవినీతి అంతానికి సమయం ఆసన్నమైంది' అని విజయ్ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా దుష్ట శక్తులను, అవినీతిపరులను ఎదుర్కొనే ధైర్యం తమ పార్టీకి మాత్రమే ఉందన్నారు.