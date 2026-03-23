పుదుచ్చేరి శాసనసభ ఎన్నికలు.. టీవీకే 30మంది అభ్యర్థుల జాబితా రిలీజ్
రాబోయే 2026 పుదుచ్చేరి శాసనసభ ఎన్నికల కోసం తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) ఆదివారం 30 మంది అభ్యర్థులతో కూడిన జాబితాను ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 9న జరగనున్న ఈ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ స్వతంత్రంగా పోటీ చేయనుంది. ఓట్ల లెక్కింపు మే 4న జరగనుంది. 30 మంది సభ్యులు కలిగిన పుదుచ్చేరి శాసనసభ ప్రస్తుత పదవీకాలం జూన్ 15తో ముగియనుంది.
2021 శాసనసభ ఎన్నికల్లో, ఆల్ ఇండియా ఎన్నార్ కాంగ్రెస్ 10 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించగా, ఆ తర్వాతి స్థానంలో డీఎంకే ఆరు స్థానాలను దక్కించుకుంది. ఇక బీజేపీ కాంగ్రెస్ చెరో ఆరు స్థానాలను గెలుచుకున్నాయి.
ఆ ఎన్నికల్లో ఓటింగ్ శాతం 84.8గా నమోదైంది. దీనితో పోలిస్తే, 2016 ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ 15 స్థానాలను గెలుచుకుని మెజారిటీ సాధించింది. ఏఐఎన్ఆర్సీ ఎనిమిది స్థానాలను, అన్నాడీఎంకే నాలుగు స్థానాలను, డీఎంకే రెండు స్థానాలను దక్కించుకున్నాయి.
ఆ సమయంలో ఓటింగ్ శాతం 83.6 శాతంగా నమోదైంది. ఇంతలో, ఏఐఎన్ఆర్సీతో పొత్తు పెట్టుకుని పోటీ చేస్తున్న బీజేపీ, మార్చి 21న తన తొమ్మిది మంది అభ్యర్థులతో కూడిన మొదటి జాబితాను విడుదల చేసింది. ఎన్నికలు జరగనున్న రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థులను ఖరారు చేసేందుకు ఆ పార్టీ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ మార్చి 18న సమావేశమైన సంగతి తెలిసిందే.