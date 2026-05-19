TVK : ద్విభాషా విధానాన్ని కొనసాగిస్తాం.. ఇందులో మార్పు లేదు.. టీవీకే
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని కొత్త తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో చాలా కాలంగా ఉన్న ద్విభాషా విధానానికి తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో ఈ సూత్రంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని పాఠశాల విద్యాశాఖ మంత్రి రాజ్మోహన్ ప్రకటించారు.
పాఠశాల విద్యాశాఖ సీనియర్ అధికారులతో తన మొదటి సమీక్షా సమావేశం అనంతరం మంగళవారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో తమిళ, ఆంగ్ల ద్విభాషా విధానం కొనసాగుతుందని, ఇది తమిళనాడుకు, టీవీకే ప్రభుత్వానికి ప్రాథమికమైనదని రాజ్మోహన్ అభివర్ణించారు.
ఆంగ్లం సరిపోతుందనిపిస్తోంది, ఎలాంటి పరోక్ష ఒత్తిడికి టీవీకే లొంగదని రాజ్మోహన్ చెప్పారు. పార్టీ సూత్రాలు, సిద్ధాంతాలపై రాజీ లేదు.. అని ఆయన అన్నారు. మాతృభాష అయిన తమిళం రాష్ట్రంలో సంభాషణకు ప్రాథమిక భాషగా కొనసాగుతుందని, బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు కొనసాగించడానికి ఆంగ్లం మాధ్యమంగా ఉపయోగపడుతుందని మంత్రి తెలిపారు.
"ద్విభాషా విధానం టీవీకే ప్రకటించిన సిద్ధాంతం" అని రాజ్ మోహన్ అన్నారు. పీఎం స్కూల్స్ ఫర్ రైజింగ్ ఇండియా (పీఎం శ్రీ) వంటి పథకాల ద్వారా త్రిభాషా సూత్రాన్ని అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కొత్తగా ఒత్తిడి వస్తున్న నేపథ్యంలో రాజ్మోహన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రస్తుత రూపంలో ఉన్న పీఎం శ్రీ పథకంలో తమిళనాడు చేరుతుందా అని అడగ్గా, ఈ కార్యక్రమానికి జతచేయబడిన షరతులు తమిళనాడు విద్యా లక్ష్యాలు, ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయో లేదో రాష్ట్రం ముందుగా పరిశీలిస్తుందని మంత్రి అన్నారు.
అలాంటి అంచనా వేసిన తర్వాతే, కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలలో పాల్గొనడంపై ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఆయన తెలిపారు. "గత రెండేళ్లుగా మాకు సర్వ శిక్షా అభియాన్ (SSA) నిధులు అందలేదు, ఇది విద్యార్థులకు, విద్యా రంగానికి తీరని విషాదం" అని రాజ్మోహన్ అన్నారు. ఆ నిధులు విద్యార్థుల కోసం ఉద్దేశించినవే తప్ప అధికారుల కోసం కాదని ఆయన తెలిపారు."అదే సమయంలో, మేము ఎలాంటి పరోక్ష ఒత్తిడికి లొంగబోము" అని మంత్రి అన్నారు.
విద్యలో భాష విషయంలో తమిళనాడు దీర్ఘకాలంగా పాటిస్తున్న వైఖరిని కొత్త టీవీకే ప్రభుత్వం నీరుగార్చదని రాజ్మోహన్ స్పష్టం చేశారు. ద్విభాషా విధానం కేవలం ఒక పరిపాలనా ఏర్పాటు మాత్రమే కాదు, రాష్ట్రం వెలుపల, విదేశాలలో అవకాశాల కోసం విద్యార్థులకు ఆంగ్ల పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తూనే, తమిళాన్ని పరిరక్షించాలనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విస్తృత నిబద్ధతను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివుగా వుండే పూనమ్ కౌర్ ఈసారి నేరుగా ఏపీ ఐటీ శాఖామంత్రి నారా లోకేష్ పైన కామెంట్ చేసింది. విషయం ఏమిటంటే...ఇటీవలే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదలకి సంబంధించి ప్రజలకు ఓ విషయం చెప్పారు. అదేమిటంటే... దంపతులు ఒకరిద్దరు పిల్లలతో సరిపెట్టవద్దనీ, ముగ్గురునలుగురు పిల్లల్ని కనాలని సూచన చేసారు. మూడో బిడ్డను కంటే 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు.
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
