పసిబిడ్డతో అసెంబ్లీకి వచ్చిన టీవీకే ఎమ్మెల్యే పల్లవి.. ఓవరాక్షన్ అంటూ ట్రోల్స్..
తమిళనాడులో తొలిసారిగా టీవీకే ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన ఆర్. పల్లవి, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలకు తన పసిబిడ్డను తీసుకురావడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆమె తన బిడ్డతో కలిసి అసెంబ్లీ ప్రాంగణానికి వస్తారని, సభ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రధాన హాలులోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పసిబిడ్డను ఒక సహాయకురాలి సంరక్షణలో ఉంచుతారని అధికారిక వర్గాలు మంగళవారం తెలిపాయి.
MLA_Vijay
ఎమ్మెల్యే తిరిగి వచ్చేవరకు అసెంబ్లీ హాలుకు సమీపంలోని ఒక గదిలో ఆ సహాయకురాలు బిడ్డను చూసుకుంటారని ఆ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఇటీవల, పల్లవి తన బిడ్డను అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి, టీవీకే వ్యవస్థాపకుడు అయిన సి. జోసెఫ్ విజయ్ వద్దకు తీసుకెళ్లగా, ఆయన ఆ బిడ్డను ఆశీర్వదించారు.
తన బిడ్డను ప్రతిచోటా వెంట తీసుకెళ్లడం ద్వారా ఆమె ఓవరాక్షన్ చేస్తోందంటూ, సీన్ క్రియేట్ చేస్తుందంటూ సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన విమర్శలపై ఆమె స్పందించారు. ఆ ఆరోపణ అన్యాయమని పేర్కొన్న ఆమె, తన బిడ్డను ఇంట్లో వదిలి రాలేనని స్పష్టం చేశారు.
అందులో హడావిడి చేయడానికి ఏముంది?... పసిబిడ్డను ఇంట్లో ఎలా వదిలిపెట్టగలను? దయచేసి ఆలోచించి వ్యాఖ్యానించండి. ఇతరుల బాధ మీకు అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ట్రోల్ చేయకండని ఆమె ఒక యూట్యూబ్ ఛానెల్తో అన్నారు.
MLA
ఏప్రిల్ 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, చెన్నైలోని తిరు వి కా నగర్ నియోజకవర్గం నుండి పల్లవి ఎన్నికయ్యారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలు సెప్టెంబర్ 8 వరకు కొనసాగనున్నాయి.