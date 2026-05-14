  4. TVK MLA Mustafa declaring that we will eradicate Sanatana Dharma, what exactly are the sentiments of the Hindus in this 'Temple State' right now?
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (14:33 IST)

సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలిస్తామంటున్న టీవీకె ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా, ఇప్పుడు టెంపుల్ స్టేట్ హిందువుల మనోగతం ఏమిటో?

Sanatana Dharma
BY: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
సనాతన ధర్మం మలేరియా, డెంగ్యూ లాంటిదనీ, దాన్ని నిర్మూలించాలంటూ గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్. ఇప్పుడు ఆయన వ్యాఖ్యలకు మద్దతు తెలుపుతున్నట్లుగా టీవీకే పార్టీ ఎమ్మెల్యే చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో సనాతన ధర్మంపై జరుగుతున్న తాజా రాజకీయ చర్చలో భాగంగా, తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే విఎంఎస్ ముస్తఫా చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపాయి.
 
డీఎంకే (DMK) నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలి(Eradicate) అని చేసిన వ్యాఖ్యలకు ముస్తఫా మద్దతు తెలిపారు. అసెంబ్లీ వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడుతూ, సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించే యుద్ధరంగంలోకి మేము కూడా దిగాము అని ఆయన పేర్కొన్నారు. తాము పెరియార్, అంబేద్కర్ ఆశయాలకు కట్టుబడి ఉన్నామని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
 
తమిళనాడులో 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత టీవీకె అధినేత విజయ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తరుణంలో ఈ వ్యాఖ్యలు రావడం గమనార్హం. టీవీకె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ నేతలు తీవ్రంగా స్పందించారు. హిందూ మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్నారని వారు మండిపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఈ వ్యాఖ్యలపై నేరుగా స్పందించకపోవడాన్ని కూడా ప్రతిపక్షాలు తప్పుబడుతున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో దేశంలోనే ఆలయాల రాష్ట్రంగా పేరుగాంచిన తమిళనాడులోని హిందువుల మనోగతం ఎలా వుందన్నది సమీప భవిష్యత్తులో తేలిపోనుంది. ఇప్పటికే భాజపా నాయకుడు అన్నామలై... టీవీకె, డీఎంకే వేరు కాదనీ, ఆ రెండు పార్టీలు ఒక్కటేనని అన్నారు. వారి మధ్య లాలూచి వుందని విమర్శించారు.
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి
Bramhi: కామెడీ, మిస్టరీ అంశాల‌తో మేము'కాప్'లం ట్రైల‌ర్‌ కు బ్రహ్మానందం కితాబు

Kiran: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ చిత్రం నిర్మాతగా నాకెంతో సంతృప్తినిచ్చింది - కిరణ్ అబ్బవరం

Durgesh: ఆంధ్ర సినీ రాజధానిగా తిరుపతి - కందుల దుర్గేష్‌ ని కలిసిన పారడాక్స్ పిక్చర్స్ అధినేతలు

ఐదు సూత్రాల చుట్టూ తిరిగే జీవితనేపథ్యంగా ఏదైనా సాధ్యమే మూవీ

'జన నాయగన్' నిర్మాతకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ నుంచి పిలుపు.. ఎందుకో తెలుసా?