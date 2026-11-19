మాజీ సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ను ఓడించిన టీవీకే ఎమ్మెల్యే మృతి
మాజీ ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్ను ఎన్నికల్లో ఓడించిన టీవీకే ఎమ్మెల్యే వీఎస్ బాబు ఇకలేరు. ఆయన వయసు 75 యేళ్ళు. గత 70 రోజులుగా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ వచ్చిన ఆయన గురువారం మధ్యాహ్నం 2.24 గంటల సమయంలో తుదిశ్వాస విడిచినట్టు చెన్నైలోని ఎంజీఎం హెల్త్ కేర్ ఆస్పత్రి వర్గాలు అధికారికంగా ఓ ప్రకటన రూపంలో వెల్లడించాయి.
డీఎంకే నాయకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్పై చెన్నైలోని కొలత్తూరు నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచి వి.ఎస్. బాబు తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందారు. నెల రోజుల పాటు జరిగిన శాసనసభ సమావేశాల్లో ఆయన పాల్గొంటుండగా, సెప్టెంబరు 9వ తేదీ రాత్రి ఆయనకు ఆయాసం వచ్చింది. దీంతో, ఆయనను చెన్నైలోని నెల్సన్ మాణిక్యం రోడ్డులో ఉన్న ఎంజీఎం హెల్త్కేర్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు.
ఆయనను ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో చేర్చి, అవసరమైనప్పుడు కృత్రిమ శ్వాస యంత్రం సహాయంతో బహుళ వైద్య విభాగాల బృందం చికిత్స అందిస్తోంది. సెప్టెంబరు 23న ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆసుపత్రిలో వి.ఎస్.బాబును పరామర్శించి, ఆయన యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
గత కొన్ని రోజులుగా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అధికారికంగా ఎలాంటి సమాచారం విడుదల కాలేదు. ఆ నేపథ్యంలో, కొళత్తూరు టీవీకే ఎమ్మెల్యే వి.ఎస్. బాబు ఆరోగ్య పరిస్థితిపై సమాచారం కోరుతూ మద్రాస్ హైకోర్టులో ఒక కేసు దాఖలైంది. ఈ పరిస్థితిలో, వి.ఎస్.బాబు గురువారం మధ్యాహ్నం 2.24 గంటలకు ఎలాంటి చికిత్స లేకుండానే కన్నుమూశారని ఆసుపత్రి తన అధికారిక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఈ వి.ఎస్. బాబు ఎవరు?
వి.ఎస్. బాబు ఒకప్పుడు ఉత్తర చెన్నై డీఎంకేలో ఒక పెను శక్తిగా ఉండేవారు. ఆయన ఉత్తర చెన్నై జిల్లా డీఎంకే కార్యదర్శిగా ఉండి, 2006 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో పురసైవాక్కం నుండి పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. 2011లో, పురసైవాక్కం నియోజకవర్గాన్ని తొలగించి కొళత్తూరు నియోజకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 2011లో స్టాలిన్ కొళత్తూరు నుండి పోటీ చేయడంతో, ఆ సమయంలో వి.ఎస్.బాబుకు అవకాశం లభించలేదు. అయినప్పటికీ, కొళత్తూరులో స్టాలిన్ గెలుపు కోసం బాబు తీవ్రంగా కృషి చేశారు.
ఆ సమయంలో, ఏఐఏడీఎంకే నుంచి తొలగించబడిన శేఖర్బాబు, డీఎంకేలో కొత్తగా చేరారు. స్టాలిన్ ఆయనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ప్రారంభించడంతో, స్టాలిన్ను వ్యతిరేకించి 2011 ఎన్నికల తర్వాత డీఎంకేను విడిచిపెట్టిన వి.ఎస్.బాబు అన్నాడీఎంకేలో చేరారు. అయితే, జయలలిత మరణం తర్వాత, ఏఐఏడీఎంకేలో ఆయన ప్రాధాన్యత కూడా తగ్గింది.
దీని తర్వాత, 2017లో జరిగిన ఆర్కే నగర్ ఉప ఎన్నికలో టి.టి.వి. దినకరన్కు మద్దతుగా క్షేత్రస్థాయి పని చేశారనే ఆరోపణలపై 2018లో వి.ఎస్. బాబుతో సహా 168 మందిని ఏఐఏడీఎంకే నుంచి ఆకస్మికంగా బహిష్కరించారు. ఆ తర్వాత, మౌనంగా ఉన్న బాబు, ఈపీఎస్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పుడు ఏఐఏడీఎంకేలో తిరిగి చేరారు. అయితే, ఆయనకు ఏఐఏడీఎంకే నుంచి కూడా తగిన గుర్తింపు లభించలేదు. అందువల్ల, వి.ఎస్. బాబు ప్రాముఖ్యతను కోల్పోయారనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. అసంతృప్తితో ఉన్న బాబు, ఆ తర్వాత తవేకా నాయకుడు విజయ్ను కలిసి, ఆ పార్టీలో చేరి కొళత్తూరు నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి గెలిచారు.