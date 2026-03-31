టీవీకే చీఫ్ విజయ్ నామినేషన్ దాఖలు.. ఆస్తుల సంగతేంటంటే?
తమిళనాడులో ఎన్నికల ప్రచారం వేడెక్కింది. చెన్నైలోని పెరంబూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్, టీవీకే చీఫ్ విజయ్ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా విజయ్ సమర్పించిన ఎన్నికల అఫిడవిట్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్గా మారింది. విజయ్ సమర్పించిన అఫిడవిట్ ప్రకారం.. ఆయనకు మొ్కం 404.58 కోట్ల విలువైన చరాస్తులు వున్నాయి.
ఇందులో భారీ బ్యాంక్ డిపాజిట్లు, వివిధ కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు వున్నాయి. అలాగే విజయ్ వద్ద బీఎండబ్ల్యూ 530, బీఎండబ్ల్యూ ఐ7, టయోటా లెక్సస్ 350, టయోటా వెల్ ఫైర్ వంటి ఖరీదైన వాహనాలు వున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆదాయం విషయానికొస్తే, 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అత్యధికంగా రూ. 237.46 కోట్లు, గత ఏడాది (2024-25) రూ. 184.53 కోట్లు ఆదాయాన్ని సంపాధించినట్లు వెల్లడించారు.