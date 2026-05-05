10 సీట్లు కావాలి.. రెండు వారాల్లో నిరూపిస్తానన్న విజయ్.. టీవీకేకి నిత్యానంద స్వామి శుభాకాంక్షలు
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 108 సీట్లు గెలుచుకుని ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన నటుడు-రాజకీయవేత్త సి. జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే), తమిళనాడులో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధంగా వున్నట్లు ప్రకటించింది.
234 మంది సభ్యులున్న అసెంబ్లీలో ఏ పార్టీ కూడా అవసరమైన 118 మెజారిటీ మార్కును సాధించకపోవడంతో, రాష్ట్రం రాజకీయ అనిశ్చితి, తీవ్రమైన చర్చల దశలోకి ప్రవేశించింది.
తన బలమైన ఎన్నికల ప్రదర్శనపై ఆధారపడి, టీవీకే గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ను సంప్రదించి, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే తమ హక్కును నొక్కిచెబుతూ, సభలో తమ మెజారిటీని నిరూపించుకోవడానికి రెండు వారాల గడువు కోరింది. టీవీకేకు మెజారిటీ మార్కుకు ఇంకా 10 సీట్లు తక్కువగా ఉండటంతో, ఈ పరిణామం పొత్తులపై ఊహాగానాలకు దారితీసింది.
విజయ్ పార్టీకి ఏ పార్టీలు లేదా స్వతంత్ర అభ్యర్థులు మద్దతు ఇచ్చి, స్థిరమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తారనే దానిపై ఇప్పుడు దృష్టి మళ్లింది. ప్రస్తుతం సంఖ్యాబలం ప్రధానాంశంగా మారడంతో, అందరి దృష్టి గవర్నర్ తదుపరి చర్యపైనా, తమిళనాడులో తదుపరి ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారో నిర్ణయించే మారుతున్న రాజకీయ పొత్తులపైనా ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో వివాదాస్పద బాబాజీ ప్రస్తుత కైలాస ప్రధానమంత్రి, నిత్యానందమయి స్వామి టీవీకే పార్టీకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఇటీవల ముగిసిన తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికలలో సాధించిన ఘన విజయానికి గాను, తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధ్యక్షులు విజయ్కి, వారి పార్టీ సభ్యులకు తమ హృదయపూర్వక అభినందనలను తెలియజేశారు.
తమిళనాడు ప్రజలపైనా, మీ పరిపాలనపైనా హిందూమత సర్వోన్నత పీఠాధిపతి, నిత్యానంద పరమశివం వారి ఆశీస్సులు వుంటాయని కైలాస దీవి ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.