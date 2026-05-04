పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల గెలిచిన టీవీకె విజయ్, త్రిష డిప్యూటీ సీఎం?
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రభంజనం సృష్టించారు టీవీకె విజయ్. ద్రవిడ పార్టీలను మట్టి కరిపించారు. విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల్లోనూ విజయం సాధించడంతో ఒక స్థానాన్ని రాజీనామా చేయాల్సి వుంటుంది. కాగా ఆ స్థానం నుంచి నటి త్రిషను పోటీకి దించే అవకాశం వున్నట్లు చెప్పుకుంటున్నారు.
అంతేకాదు.. అక్కడ నుంచి విజయం సాధించిన త్రిషకు మంత్రివర్గంలో కీలకమైన పోస్టును ఇస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. హోం మంత్రి లేదా డిప్యూటీ సీఎం పోస్టును ఇచ్చే అవకాశం వున్నదని సమాచారం. టీవీకే విజయ్ విజయం వెనుక త్రిష కూడా తన వంతు కృషి చేసారనీ, టీవీకే పార్టీలో ఆమె నెం. 2గా వున్నారు కనుక సముచిత స్థానం లభించగలదని తమిళనాడు రాజకీయ వర్గాల నుంచి వస్తున్న మాట.