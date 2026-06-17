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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (15:13 IST)

డీఎంకే చీఫ్ స్టాలిన్‌కు వార్నింగ్... 48 గంటల్లో సారీ చెప్పాలి : టీవీకే మంత్రి హెచ్చరిక

aadav arjuna - stalin
BY: ఠాగూర్
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (15:09 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (15:13 IST)
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మాజీ ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్‌కు టీవీకే మంత్రి ఆదవ్ అర్జున వార్నింగ్ ఇచ్చారు. డ్రగ్స్ కేసుతో తనకు సంబంధాలు ఉన్నట్టు చేసిన ఆరోపణలను నిరూపించాలని లేనిపక్షంలో 48 గంటల్లో సారీ చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అలా చేయని పక్షంలో కోటి రూపాయల పరిహారం చెల్లించాలని, లేకపోతే న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ఎంకే స్టాలిన్‌తో పాటు డీఎంకే ఐటీ వింగ్‌కు ఆయన లీగల్ నోటీసులు జారీచేశారు. 
 
డీఆర్ఐ అరెస్టు చేసిన జాన్ బ్రిట్టో అనే వ్యక్తితో తనకు సంబంధాలు అంటగడుతూ డీఎంకే, దాని అనుబంధ విభాగాలు సోషల్ మీడియాలో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాయని ఆదవ్ అర్జున తన నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ నిరాధారమైన కల్పితమైన ఆరోపణల వల్ల తన ప్రతిష్టకు భంగం వాటిల్లిందని, తాను మానసిక వేదనకు గురయ్యాయనని పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండానే తనను నేర కార్యకలాపాలతో ముడిపెట్టే ప్రయత్నం చేశారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 
 
ఈ నేపథ్యంలో డీఎంకే ఐటీ వింగ్‌తో పాటు ఎంకే స్టాలిన్ కూడా తనకు భేషరతుగా బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని ఆదవ్ అర్జున డిమాండ్ చేశారు. నోటీసు అందుకున్న 48 గంటల్లోగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలంటూ ఆయన గడువు విధించారు. క్షమాపణతో పాటు తన పరువుకు భంగం కలిగించిన నష్టానికి, మానసిక క్షోభకు గాను రూ.కోటి పరిహారంగా చెల్లించాలని కూడా ఆయన నోటీసుల్లో కోరారు. తాను నిర్దేశించిన గడువులోగా క్షమాపణ చెప్పి, పరిహారం చెల్లించడంలో విఫలమైతే స్టాలిన్‌తో ఈ ఆరోపణల వ్యాప్తికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరిపైనా సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి ఆదవ్ అర్జున పంపిన నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. 
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