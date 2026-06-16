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వరకట్న వేధింపుల కేసు.. ట్విషా శర్మ భర్త, అత్తకు కస్టడీ పొడిగింపు
వరకట్న వేధింపుల కేసులో నిందితులుగా ఉన్న దివంగత మోడల్ ట్విషా శర్మ భర్త సమర్థ్ సింగ్, ఆమె అత్త, మాజీ న్యాయమూర్తి గిరిబాల సింగ్ల జ్యుడీషియల్ కస్టడీని భోపాల్లోని ఒక కోర్టు మంగళవారం నాడు మరో 14 రోజుల పాటు పొడిగించింది. న్యాయమూర్తి శోభన భాలవే కోర్టులో జరిగిన ఈ విచారణకు నిందితులిద్దరూ వర్చువల్ విధానంలో హాజరయ్యారని ట్విషా కుటుంబం తరఫు న్యాయవాది అంకుర్ పాండే తెలిపారు.
జూన్ 30 వరకు జ్యుడీషియల్ కస్టడీని పొడిగించాలని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) కోరగా, కోర్టు దానిని ఆమోదించింది. నిందితులిద్దరూ ప్రస్తుతం భోపాల్ సెంట్రల్ జైలులో ఉన్నారు. మే 12న భోపాల్లోని తన అత్తగారింట్లో ట్విషా ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు.
దర్యాప్తులో లోపాలు ఉన్నాయన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో, ఈ కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించారు. జూన్ 2న, కోర్టు ఇద్దరు నిందితులను జూన్ 16 వరకు 14 రోజుల పాటు జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపింది. ట్విషా మరణం ఉరి వేసుకోవడం వల్ల సంభవించిందని ఆమె ప్రాథమిక పోస్ట్మార్టం నివేదిక పేర్కొంది. అలాగే ఆమె శరీరంపై అనేక గాయాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మాజీ నటి, మోడల్ అయిన ట్విషా కుటుంబ సభ్యుల వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసి, పోస్ట్మార్టం నివేదికను స్వీకరించిన తర్వాత, పోలీసులు మే 15న ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. డిసెంబర్ 9, 2025న జరిగిన వివాహ సమయంలో ఇచ్చిన కట్నంతో సంతృప్తి చెందని అత్తమామలు ఆమెను వేధించారని ట్విషా కుటుంబ సభ్యులు తమ వాంగ్మూలంలో ఆరోపించారు.
33 ఏళ్ల ట్విషా శర్మ ఆత్మహత్యకు పాల్పడేలా ఆమె అత్తమామలు వేధించారని, మానసిక హింసకు, గృహ హింసకు గురిచేశారని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసే సమయంలో పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో, ట్విషా రాత్రి 9:41 గంటలకు తన తల్లితో మాట్లాడిందని కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు.
ఆ సంభాషణ జరుగుతుండగా ఆమె భర్త అరుస్తున్న శబ్దం వినిపించిందని, ఆ తర్వాత కాల్ అకస్మాత్తుగా కట్ అయిందని ఆ వాంగ్మూలంలో తెలిపారు. ఆ తర్వాత పలుమార్లు ఫోన్ చేయగా గిరిబాల సింగ్ ఫోన్ ఎత్తి, ట్విషా వదినతో ఆమె ఇక లేదు అని చెప్పి కాల్ కట్ చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
కాంచన 4లో నటించనున్న లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార?
కాంచన హారర్ చిత్రాల సిరీస్లో ఐదవ భాగమైన 'కాంచన 4'కు రాఘవ లారెన్స్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. సెప్టెంబర్లో ప్రారంభమైన ఈ చిత్ర నిర్మాణం ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ఇటీవల చిత్ర బృందం ప్రధాన తారాగణం వివరాలను కూడా వెల్లడించింది. ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించడంతో పాటు నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టిన రాఘవ లారెన్స్, తన సొంత స్క్రీన్ప్లేతో దీనికి దర్శకత్వం కూడా వహిస్తున్నారు. కాంచన 4లో పూజా హెగ్డే, నోరా ఫతేహి, స్వక్షా అయ్యర్, దేవదర్శిని, కమలేష్ జగన్ కూడా నటిస్తున్నారు.
Vishal: సీఎం విజయ్ చెప్పినట్లు చేశానంటున్న విశాల్
లయోలా కాలేజీ రోజుల నుండి మిమ్మల్ని 'డార్లింగ్' (ప్రియమైన మిత్రమా) అని పిలుస్తూ వచ్చాను, ఆ పదం ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. ఒక వర్ధమాన నటుడిగా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడం దగ్గరి నుండి, అనేక సవాళ్లు మరియు విమర్శలను మీ మౌనం మరియు విజయాలతో అధిగమించి 'సూపర్స్టార్'గా ఎదగడం, ఆపై తమిళనాడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం వరకు మీ ప్రయాణాన్ని నేను చూస్తూనే ఉన్నాను.
యూట్యూబర్ ఖలీద్తో బ్రేకప్ చెప్పేసిన నటి సునైనా?
నటి సునైనా యూఏఈకి చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ ఖలీద్ అల్ అమెరిల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాల్లో గణనీయమైన మార్పులను గమనించిన అభిమానులు, సోషల్ మీడియాలో వారి గురించి కొత్తగా ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. ఈ జంట గతంలో సోషల్ మీడియాలో కలిసి ఫోటోలను పంచుకోవడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. దీంతో వారికి నిశ్చితార్థం జరిగిందనే వార్తలు విస్తృతంగా వ్యాపించాయి. వారి పోస్టులు అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించాయి. త్వరలోనే పెళ్లి జరగబోతోందని చాలామంది నమ్మారు.
Peddi Article: పెద్ది కలెక్లన్ల ద్వారా తెలుగు ఇంఢస్ట్రీ ఏం నేర్చుకుంది? ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలి?
'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు - 12వ రోజు: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 3న పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో మరియు జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా, ప్రారంభ వారాంతంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద బలమైన ఆరంభాన్ని సాధించింది. విమర్శకులు మరియు ప్రేక్షకుల నుండి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ఈ చిత్రం మొదట్లో ప్రేక్షకులను బాగానే ఆకర్షించింది. అయితే, పని దినాలలో (వీక్డేస్లో) వసూళ్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
శ్రీనగర్ యువతిని పెళ్లాడిన ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త
బాలీవుడ్ నటి ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త, కాశ్మీర్కు చెందిన మోడల్, వ్యాపారవేత్త మోహ్సిన్ అఖ్తర్ మీర్ రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. శ్రీనగర్కు చెందిన నిధా భట్ అనే యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. సంప్రదాయబద్ధంగా అత్యంత నిరాడంబరంగా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకలో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. నటి ఊర్మిళతో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయిన దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మోహ్సిన్ ఈ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.