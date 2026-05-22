  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Twisha Sharma Case: Absconding Husband Likely To Surrender
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (18:37 IST)

వరకట్నం వేధింపులు.. ట్విషా శర్మ భర్త సమర్థ్ సింగ్ లొంగుబాటు

Twisha Sharma Case
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 22 May 2026 (18:34 IST) Updated: Fri, 22 May 2026 (18:37 IST)
google-news
Twisha Sharma Case
భోపాల్‌లో గత వారం కట్నం వేధింపుల కారణంగా మరణించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ట్విషా శర్మ భర్త, పరారీలో ఉన్న సమర్థ్ సింగ్, శుక్రవారం సాయంత్రం లొంగిపోవడానికి జబల్‌పూర్ జిల్లా కోర్టుకు చేరుకున్నారని అతని న్యాయవాది మృగేంద్ర సింగ్ తెలిపారు. 
 
మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టులో తాను దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్‌ను ఉపసంహరించుకున్న సుమారు ఒక గంట తర్వాత ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. జస్టిస్ అవనీంద్ర కుమార్ సింగ్‌తో కూడిన హైకోర్టు ఏకసభ్య ధర్మాసనం నుండి అతను తన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్‌ను ఉపసంహరించుకున్నారని అతని న్యాయవాది జయదీప్ కౌరవ్ పేర్కొన్నారు. ఆ పిటిషన్ ఉపసంహరణతో, సమర్థ్ సింగ్‌కు లొంగిపోవడం తప్ప వేరే మార్గం లేకుండా పోయింది.
 
గత వారం ఒక దిగువ కోర్టు అతని అభ్యర్థనను తిరస్కరించిన తర్వాత, గురువారం హైకోర్టులో ముందస్తు బెయిల్ దరఖాస్తు దాఖలు చేయబడింది. సింగ్ తల్లి, రిటైర్డ్ జిల్లా, సెషన్స్ జడ్జి, భోపాల్ వినియోగదారుల కోర్టు ప్రస్తుత ఛైర్‌పర్సన్ అయిన గిరిబాల సింగ్‌కు గత వారం భోపాల్ కోర్టు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. 
 
ఈ మరణ కేసులో నమోదైన ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో ఆమె పేరు కూడా ఉంది. మే 12న భోపాల్‌లోని కటారా హిల్స్ ప్రాంతంలో ఉన్న తన అత్తగారి ఇంట్లో 33 ఏళ్ల ట్విషా శర్మ ఉరి వేసుకుని కనిపించింది. ఆమె అత్తమామలు వరకట్నం వేధింపులకు, ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించారని ఆమె కుటుంబం ఆరోపించగా, ఆమె మాదకద్రవ్యాలకు బానిస అయిందని సింగ్ కుటుంబం పేర్కొంది. సమర్థ్ సింగ్, అతని తల్లిపై పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సెక్షన్లు 80(2), 85 3(5)తో పాటు వరకట్న నిషేధ చట్టంలోని సంబంధిత నిబంధనల కింద ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశారు. 
 
సమర్థ్ సింగ్ అరెస్టుకు దారితీసే సమాచారం కోసం పోలీసులు రూ. 30,000 నగదు బహుమతిని ప్రకటించారు.  అతని పాస్‌పోర్ట్‌ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ కోర్టును కూడా ఆశ్రయించారు.
About Writer
సెల్వి

కేన్స్‌లో షాకింగ్ ఘటన... మిస్ వెనిజులాపై స్టైలిస్ట్ కత్తెరతో దాడి.. ముఖంపై రక్తంతో.. వీడియో

కేన్స్‌లో షాకింగ్ ఘటన... మిస్ వెనిజులాపై స్టైలిస్ట్ కత్తెరతో దాడి.. ముఖంపై రక్తంతో.. వీడియోకేన్స్‌లో దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. కేన్స్‌లో మిస్ వెనిజులా ఆండ్రీ డెల్ వాల్‌పై ఆమె స్టైలిస్ట్ జియోవన్నీ లగునా కత్తెరతో దాడి చేసిన ఘటన సినీ లోకాన్ని షాక్‌కు గురిచేసింది. ముఖానికి రక్తపు మరకలతో ఆమె వీడియో తీసి ఎస్ఎంలో పోస్ట్ చేయగా వైరల్ అవుతోంది. రెడ్ కార్పెట్‌పై ప్రదర్శనకు ముందు హోటల్ రూమ్‌లో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడు లగునా లాటిన్ అమెరికాలో పాపులర్ సెలబ్రిటీ స్టైలిస్ట్. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసి, దాడికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

Shruti Haasan: హెల్లాల్లో స్టెప్‌లతో అలరించిన రామ్ చరణ్, శ్రుతిహాసన్

Shruti Haasan: హెల్లాల్లో స్టెప్‌లతో అలరించిన రామ్ చరణ్, శ్రుతిహాసన్ఈ కార్యక్రమంలో రెహమాన్ లైవ్ ప్రదర్శన ఇవ్వనుండగా, ప్రియాంక చోప్రా దీనిని 'ఫైర్!' అని అభివర్ణించారు. అమెరికాలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్‌లు $393,000 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. పహిల్వాన్ పెద్ది పాత్ర కోసం చరణ్ నిజమైన స్టంట్స్ చేస్తూ కండలు పెంచారు. ఈ చిత్రం జూన్ 3న ప్రీమియర్‌తో ప్రారంభం కాగా, జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐమాక్స్ మరియు డాల్బీ సినిమాలలో విడుదల కానుంది.

మేము కాప్’లం 17 రోజుల్లోనే తీశారంటే నమ్మలేకపోయా : బండ్ల గణేష్

మేము కాప్’లం 17 రోజుల్లోనే తీశారంటే నమ్మలేకపోయా : బండ్ల గణేష్జీ5 తెలుగు నుంచి ‘‘మేము కాప్’లం’’ అనే మరో ఒరిజినల్ సిరీస్ వచ్చింది. రా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ (ప్రొడక్షన్ నెం. 3) బ్యానర్‌పై బి.వి.ఎస్. రవి నిర్మించిన సిరీస్‌కు ‘వికటకవి’ ఫేమ్ ప్రదీప్ మద్దాలి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సిరీస్‌లో నాగబాబు కొణిదెల ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. గెటప్ శ్రీను, రవి తేజ నన్నిమాల వంటి ప్రముఖ తారాగణం నటించారు.

Satyadev: యముడిలా కనుమరుగు చేసే సమవర్తి పాత్రలో సత్యదేవ్

Satyadev: యముడిలా కనుమరుగు చేసే సమవర్తి పాత్రలో సత్యదేవ్వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటించే సత్యదేవ్ తన 16వ సినిమా సమవర్తి పేరుతో రాబోతున్నాడు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాను రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

Payal Rajput: శౌరవ్ ను హగ్ చేసుకుని ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పిన పాయిల్ రాజ్ పుత్

Payal Rajput: శౌరవ్ ను హగ్ చేసుకుని ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పిన పాయిల్ రాజ్ పుత్ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 చిత్రం యువతలో పెద్ద చర్చకు తావిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అందులో తన నటనలోని మరో కోణాన్ని పాయల్ రాజ్ పుత్ ఆవిష్కరించింది. ఆ తర్వాత అదే దర్శకుడుతో మంగళవారం సినిమా చేసింది. అందులోనూ ప్రేమ కోసం రగిలిపోయే పాత్రను పోషించింది. ఇలా తెలుగులో పలు పాత్రలలో కనిపించిన ఆమె పంజాబీలో తేరా మేరా సాథీ అనే సినిమాలో నటించింది. అందులో నటించిన శౌరవ్ తో ప్రేమ సన్నివేశాల్లో జీవించిందనే చెప్పాలి.