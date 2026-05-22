వరకట్నం వేధింపులు.. ట్విషా శర్మ భర్త సమర్థ్ సింగ్ లొంగుబాటు
భోపాల్లో గత వారం కట్నం వేధింపుల కారణంగా మరణించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ట్విషా శర్మ భర్త, పరారీలో ఉన్న సమర్థ్ సింగ్, శుక్రవారం సాయంత్రం లొంగిపోవడానికి జబల్పూర్ జిల్లా కోర్టుకు చేరుకున్నారని అతని న్యాయవాది మృగేంద్ర సింగ్ తెలిపారు.
Twisha Sharma Case
మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టులో తాను దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకున్న సుమారు ఒక గంట తర్వాత ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. జస్టిస్ అవనీంద్ర కుమార్ సింగ్తో కూడిన హైకోర్టు ఏకసభ్య ధర్మాసనం నుండి అతను తన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకున్నారని అతని న్యాయవాది జయదీప్ కౌరవ్ పేర్కొన్నారు. ఆ పిటిషన్ ఉపసంహరణతో, సమర్థ్ సింగ్కు లొంగిపోవడం తప్ప వేరే మార్గం లేకుండా పోయింది.
గత వారం ఒక దిగువ కోర్టు అతని అభ్యర్థనను తిరస్కరించిన తర్వాత, గురువారం హైకోర్టులో ముందస్తు బెయిల్ దరఖాస్తు దాఖలు చేయబడింది. సింగ్ తల్లి, రిటైర్డ్ జిల్లా, సెషన్స్ జడ్జి, భోపాల్ వినియోగదారుల కోర్టు ప్రస్తుత ఛైర్పర్సన్ అయిన గిరిబాల సింగ్కు గత వారం భోపాల్ కోర్టు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
ఈ మరణ కేసులో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్లో ఆమె పేరు కూడా ఉంది. మే 12న భోపాల్లోని కటారా హిల్స్ ప్రాంతంలో ఉన్న తన అత్తగారి ఇంట్లో 33 ఏళ్ల ట్విషా శర్మ ఉరి వేసుకుని కనిపించింది. ఆమె అత్తమామలు వరకట్నం వేధింపులకు, ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించారని ఆమె కుటుంబం ఆరోపించగా, ఆమె మాదకద్రవ్యాలకు బానిస అయిందని సింగ్ కుటుంబం పేర్కొంది. సమర్థ్ సింగ్, అతని తల్లిపై పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సెక్షన్లు 80(2), 85 3(5)తో పాటు వరకట్న నిషేధ చట్టంలోని సంబంధిత నిబంధనల కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
సమర్థ్ సింగ్ అరెస్టుకు దారితీసే సమాచారం కోసం పోలీసులు రూ. 30,000 నగదు బహుమతిని ప్రకటించారు. అతని పాస్పోర్ట్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ కోర్టును కూడా ఆశ్రయించారు.
