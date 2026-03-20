భార్య ఆ పనిచేస్తుందన్న భయంతో ఆమె ప్రియుడి వద్దకు పంపేసిన భర్త, ఏంటది?
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ఇటీవలి కాలంలో వివాహేతర సంబంధాలు పెచ్చుమీరుతున్నాయి. పెళ్లయినప్పటికీ తన ప్రియురాలు/ప్రియుడి కోసం భార్య/భర్తను చంపేసేందుకు భాగస్వామి వెనుకాడటం లేదు. ఇలాంటి ఘటనే తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బులందర్షా ప్రాంతంలో జరిగింది. రాజ్ కుమార్ అనే వ్యక్తికి గత ఏడాది పెళ్లయ్యింది. ఇతడికి ఆరు నెలలు కుమారుడు వున్నాడు. ఐతే ఇటీవల తన భార్య తరచూ విరామం లేకుండా ఫోనులో మాట్లాడుతూ వుండటాన్ని గమనించాడు. ఎవరితో అంతసేపు మాట్లాడుతున్నావ్ అని రాజ్ కుమార్ ప్రశ్నించగా తన ప్రియుడితో మాట్లాడుతున్నట్లు భార్య చెప్పేసింది.
ఈ సమాధానంతో షాక్ తిన్న భర్త్ రాజ్ కుమార్ పద్ధతి మార్చుకోవాలని చెప్పాడు. ఐనప్పటికీ భార్య ప్రవర్తనలో మార్పు రాలేదు. అలాగే గంటలతరబడి ప్రియుడితో మాట్లాడుతోంది. భార్య పనిలో నిమగ్నమైనప్పటికీ ఆమె ఫోన్ తీసుకుని రాజ్ పరిశీలించాడు. అందులో.... మా ఆయన కోసం సిమెంట్ డ్రమ్ము సిద్ధం చేసా, నీదే ఆలస్యం, ఎప్పుడు వస్తావు అంటూ సందేశం కనబడింది. దానితో పాటు ఆమెకి సంబంధించిన అభ్యంతరకర ఫోటోలు కూడా కనబడ్డాయి. వస్త్రాలు లేకుండా కొన్ని ఫోటోలను ఆమె తన ప్రియుడికి పంపించినట్లు తెలుసుకున్నాడు.
ఒకవైపు ప్రియుడికి పంపిన సందేశం చూసి భయపడిపోయిన రాజ్ కుమార్ ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాడు. భార్యను నేరుగా ఆమె ప్రియుడి ఇంటికి తీసుకుని వెళ్లి ఆమెను అక్కడ దిగబెట్టాడు. అంతేకాకుండా ప్రియుడికి తన భార్య చేసిన సందేశంపై పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. ఆ సమాచారంలో తనకు భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ప్రమాదం కలుగకుండా, సిమెంట్ డ్రమ్ములో నేను ముక్కలుగా అవ్వకుండా వుండాలంటే నా భార్యను ఆమె ప్రియుడి వద్దకు పంపడమే కరెక్ట్ అని భావించాను.
ఎందుకంటే నేను మరికొన్ని రోజులు హాయిగా జీవించాలనుకుంటున్నా. అన్యాయంగా నా భార్య ప్రియుడి చేతిలో చావాలనుకోవడం లేదు. కనుక నా భార్యను అతడి వద్దకు పంపించడంతో ఇప్పుడు హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాను. నాకు ఎలాంటి ప్రాణభయం లేదు అంటూ పోలీసులకు తెలిపాడు. ఈ వార్త ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.