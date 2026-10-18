నాన్నే కాలయముడయ్యాడు : నూడిల్స్లో విషం కల్పి భార్య, పిల్లల హత్య... ఆపై ఆత్మహత్య
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గ్రేటర్ నోయిడాలో జరిగిన ఒకే కుటుంబం మృతి కేసులో ఊహించని, దిగ్భ్రాంతికరమైన వాస్తవం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇంటి పెద్దే నూడిల్స్లో విషం కలిపి భార్యకు, కన్నబిడ్డలకు ఇచ్చి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న ఆస్తి తగాదాలే ఈ ఘోరానికి దారితీశాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
గ్రేటర్ నోయిడా పరిధిలోని నాగ్లా శ్రీ పదం గ్రామంలో నివసిస్తున్న మహేశ్ (37), అతని భార్య లలిత (35), వారి ముగ్గురు పిల్లలు లడ్డూ (11), మిష్టి (7), సాక్షాత్ (3) శనివారం ఉదయం తమ ఇంట్లోని ఒక గదిలో విగతజీవులుగా కనిపించారు. శుక్రవారం రాత్రి స్థానికంగా జరిగిన ఒక జాతర నుంచి తిరిగి వచ్చిన ఈ కుటుంబం, రాత్రి భోజనంలో నూడుల్స్, టీ తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. తొలుత ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వల్లే జరిగిందని భావించినప్పటికీ, పోలీసుల దర్యాప్తులో కొత్త కోణం వెలుగుచూసింది.
మహేశ్ తన ఫోనులో రికార్డ్ చేసిన ఒక ఆడియో నోట్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తన కుటుంబం ఈ పరిస్థితికి రావడానికి తన ఇద్దరు సోదరీమణులు, ఒక బావమరిదే కారణమని అందులో ఆరోపించాడు. వారి వేధింపుల కారణంగానే ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు మహేశ్ పేర్కొన్నాడు.
ఈ ఆడియో నోట్ ఆధారంగా వేధింపులకు పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ఆ ముగ్గురినీ అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. మహేశే నూడుల్స్లో విషం కలిపి కుటుంబ సభ్యులకు పెట్టి, అనంతరం తానూ తిని మరణించి ఉంటాడని పోలీసులు బలంగా అనుమానిస్తున్నారు.
ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన ఆహార భద్రతా అధికారులు, అక్కడ గడువు ముగిసిన ఆహార పదార్థాలేవీ లేవని, సాధారణ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కాకుండా ఏదో విషపూరిత పదార్థం వల్లే మరణాలు సంభవించి ఉంటాయని అభిప్రాయపడ్డారు. మృతదేహాలకు నిర్వహించిన పోస్టుమార్టం పరీక్షల్లో విషప్రయోగం జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారణ అయింది.