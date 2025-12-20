తండ్రి పేరుతో రూ.3 కోట్లకు బీమా... తర్వాత పాము కాటుతో చంపేసిన కన్నబిడ్డలు
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఓ అమానవీయ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కన్నతండ్రిపై రూ.3 కోట్లకు జీవిత బీమా చేయించిన అన్నదమ్ములు.. చివరకు కన్నతండ్రిని పాము కాటుతో చంపేశారు. ఈ దారుణం తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరువళ్లూరు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
తిరువళ్లూరు జిల్లాకు చెందిన గణేశ్ (56) స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రయోగశాల అటెండర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన పాము కాటుతో మరణించినట్టు గత అక్టోబరు నెలలో కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అంత్యక్రియల అనంతరం మృతుడి పేరు మీద చేయించిన రూ.3 కోట్ల బీమా డబ్బుల కోసం అతడి ఇద్దరు కుమారులు బీమా సంస్థను ఆశ్రయించారు.
గణేశన్ బీమా క్లెయిమ్లను ప్రాసెస్ చేస్తున్న సమయంలో అతడిపై అధిక విలువ గల అనేక పాలసీలు ఉండటం, అతడి కుమారుల ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగా ఉండటంతో బీమా సంస్థ అధికారులకు పోలీసులకు సమాచారం చేరవేశారు. పైగా మృతుడు గణేశన్ మృతిపై అనేక అనుమానాలు ఉన్నట్టు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఈ విచారణలో బీమా సొమ్ము కోసం కుమారులే తండ్రిని పాము కాటుతో చంపించినట్టు తేల్చారు. పథకం ప్రకారమే వారు తమ తండ్రిపేరుమీద రూ.3 కోట్లకు బీమా చేయించారని, ఆ తర్వాత ప్రమాదవశాత్తూ తండ్రి చనిపోయినట్టు నమ్మించడానికి పాము కాటుతో చంపాలని కుట్ర పన్నారని పోలీసులు విచారణలో తేల్చారు. దీంతో నేరాన్ని అంగీకరించడంతో మృతుడు ఇద్దరు కుమారులతో సహా మరో ఆరుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి, దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్టు తెలిపారు.