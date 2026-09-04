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  4. Two journalists allegedly slapped, assaulted with sticks by Delhi Police for raising questions about cycle scam
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (17:43 IST)

సీఎంను ప్రశ్నించేందుకు యత్నం : మహిళా జర్నలిస్ట్‌ను చితక్కొట్టిన ఢిల్లీ పోలీసులు (వీడియో)

woman journalist
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (17:43 IST)
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ఢిల్లీలో వెలుగు చూసిన సైకిల్ కుంభకోణంపై ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాను ప్రశ్నించేందుకు యత్నించిన ఓ మహిళా జర్నలిస్టును పోలీసులు చితకబాదారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన దేశ రాజధానిలో వెలుగు చూసింది. భారతీయ జనతా పార్టీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఒకటైన ఢిల్లీలో ముఖ్యమంత్రిగా రేఖా గుప్తా ఉన్నారు. ఆమెను ఓ మహిళా జర్నలిస్ట్ వివిధ అంశాలపై ప్రశ్నించాలని భావించారు. 4పీఎం న్యూస్‌కు చెందిన షాహీన్ ఖాన్ అనే జర్నలిస్ట్ ప్రశ్నించడానికి యత్నించారు. దీంతో సీఎంనే ప్రశ్నించే స్థాయా నీది అంటూ ఢిల్లీ పోలీసులు జర్నలిస్ట్‌పై దాడికి పాల్పడ్డారు. 
 
ఆ తర్వాత ఆమె పేరులో ఖాన్ ఉండటంతో పోలీసులు మరింతగా రెచ్చిపోయి, శరీరంపై వాతలు పడేలా కొట్టారు. షాహీన్‌‍తో ఉన్న మరో మహిళను కూడా ఘోరంగా కొట్టడంతో ఆమె అపస్మారకస్థితిలోకి జారుకుంది. దీంతో 4పీఎం జర్నలిస్ట్ ట్విట్టర్‌లో ఓ వీడియో షేర్ చేశారు. సీఎంను ప్రశ్నించడం తప్పా అని నిలదీశారు. జర్నలిస్టుగా వాళ్లు తమ బాధ్యతని నిర్వర్తించడం నేరమా అని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 
 
తనకు ఎదురైనా ఈ అన్యాయాన్ని వివరిస్తూ ఆ మహిళా జర్నలిస్ట్ కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. పైగా, తాను ముస్లింనని తెలిసి తన మనసులో ఉన్న విషాన్ని  చిమ్ముతూ మరింత దారుణంగా కొట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ చెబుతున్న రామరాజ్యం ఇదేనా అంటూ ఆ మహిళా జర్నలిస్ట్ ప్రశ్నిస్తున్నారు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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