పెంపుడు కుక్క జబ్బు పడిందని అక్కాచెల్లెళ్లు ఆత్మహత్య, ప్రాణం తీసుకోవడం ఇంత సింపుల్ అయ్యిందా?
పెంపుడు కుక్క జబ్బుతో బాధపడుతోందని ఆత్మహత్య చేసుకున్న అక్కాచెల్లెళ్ల షాకింగ్ ఘటన వెలుగుచూసింది. ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని లక్నోలోని పారా పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో ఇలాంటి హృదయ విదారక సంఘటన జరిగింది. అక్కడ ఇద్దరు సోదరీమణులు, రాధా సింగ్ (24), జియా సింగ్ (22), తమ పెంపుడు కుక్క టోనీ దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ వుండటాన్ని చూసి తట్టుకోలేక ఇరువురూ ఫినైల్ తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
జర్మన్ షెపర్డ్ కుక్క టోనీ గత నెల రోజులుగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉంది. నిరంతరం చికిత్స చేస్తున్నప్పటికీ దాని పరిస్థితి మెరుగుపడలేదు. ఈ కుక్కను ఇద్దరు సోదరీమణులు ఎంతో ప్రేమగా పెంచారు. గ్రాడ్యుయేట్లయిన వీరిద్దిరు ఆ కుక్కతో లోతైన భావోద్వేగ అనుబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు, టోనీ ఏదీ తినడానికి నిరాకరిస్తే వారు భోజనం చేయడం మానేసారు. కుక్క అనారోగ్యం బారిన పడిన దగ్గర్నుంచి ఆ ఇద్దరు సోదరీమణులు చాలా నిరాశతో బాధపడుతున్నారని వారి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
తల్లి గులాబా దేవి కిరాణా సామాగ్రిని తీసుకురావడానికి వెళ్లింది. ఆమె తిరిగి వచ్చేసరికి, ఇంట్లో మూలుగులు వినిపించాయి. నోట్లో నుంచి నురగలు రావడం కనిపించింది. ఇద్దర్నీ గట్టిగా నిలదీయడంతో తాము ఫినైల్ తాగినట్లు చెప్పారు. దాంతో వారిని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్క రాధ మార్గమధ్యలో మరణించగా, చెల్లెలు జియా చికిత్స పొందుతూ మరణించింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.