చట్నీతో కూడిన మోమోస్ తిని.. ఇద్దరు విద్యార్థులు మృతి.. ఎక్కడ?
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బందా జిల్లాలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల హాస్టల్లో భోజనం చేసిన తర్వాత తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైన ఇద్దరు విద్యార్థులు మరణించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మరణించిన వారిని 12 ఏళ్ల నితిన్, 8 ఏళ్ల అరుణ్ కుమార్గా గుర్తించారు. ఆరోగ్యం క్షీణించడానికి ముందు ఆ పిల్లలు హాస్టల్లో చట్నీతో కూడిన మోమోస్ తిన్నారు. అనారోగ్యానికి గురైన వెంటనే పాఠశాల యాజమాన్యం వారిని ఆసుపత్రికి తరలించింది.
Momos
వైద్యులు ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ వారిని కాపాడలేకపోయారు. ఈ మరణాలకు దారితీసిన పరిస్థితులపై విచారణ జరుగుతోందని అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ శివరాజ్ తెలిపారు. పిల్లలు తిన్న ఆహారంతో సహా, ఈ ఘటనకు ముందు జరిగిన పరిణామాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
ఈ మరణాలు రెసిడెన్షియల్ విద్యాసంస్థల్లో ఆహార భద్రత, అలాగే విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఆందోళనలను రేకెత్తించాయి. దర్యాప్తు అధికారులు తమ పరిశీలన కొనసాగిస్తుండగా, మరిన్ని వివరాలు వెల్లడి కావాల్సి ఉంది. విచారణలో తేలే అంశాల ఆధారంగా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.