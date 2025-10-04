మనీ గేమింగ్ యాప్లను ప్రమోట్ చేస్తే సెలెబ్రిటీలకు రెండేళ్ల జైలు ఖాయం
భారత ప్రభుత్వం పీఆర్ఓజీ చట్టం కింద కొత్త మార్గదర్శకాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ నియమాలు ఎండార్స్లను జవాబుదారీగా ఉంచుతాయి. ఉల్లంఘనలపై చర్య తీసుకునేందుకు కేంద్రం ఓజీఏఐకి సివిల్ కోర్టు అధికారాన్ని కూడా ఇచ్చింది. దీని ప్రకారం ఈ మనీ గేమింగ్ యాప్లను ప్రమోట్ చేస్తే, రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, రూ. 50 లక్షల జరిమానా విధించే ప్రమాదం ఉంది.
అటువంటి గేమ్ల నిర్వాహకులు మూడు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష, రూ. 1 కోటి వరకు జరిమానా విధించబడతారు. కొత్త చట్టం వారెంట్లు లేకుండా అరెస్టులు, దాడులను అనుమతిస్తుంది. పందాలు లేదా పాయింట్ల ద్వారా విజయాలను అందించే ఏదైనా గేమ్ ఇప్పుడు డబ్బు గేమ్గా అర్హత పొందుతుంది.
తద్వారా అలాంటి ప్లాట్ఫామ్లను ఆమోదించలేరు. గతంలో రానా దగ్గుబాటి, విజయ్ దేవరకొండ, మంచు లక్ష్మి వంటి నటులు, యువరాజ్ సింగ్, శిఖర్ ధావన్ వంటి క్రికెటర్లు ఈ యాప్లను ఆమోదించారు. వారి పేర్లు ఎండార్స్మెంట్లు ఎంత ప్రమాదకరంగా మారాయో తెలిసిన విషయమే.
కాగా... ఈ చట్టంతో ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ల గురించి తమకు తెలియదని ఒకప్పుడు చెప్పుకున్న ప్రముఖులు కఠినమైన నియమాలను ఎదుర్కోవాల్సి వుంటుంది. అలాంటి ప్లాట్ఫామ్లను ఆమోదించే ముందు వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే పరిణామాలు ఇకపై తప్పించుకునే ప్రసక్తే లేదు.
చాలామంది టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ తారలు, మాజీ క్రికెటర్లు, సోషల్ మీడియా ప్రభావశీలులు గతంలో బెట్టింగ్ యాప్లను ప్రోత్సహించారు. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దర్యాప్తుల సమయంలో, వారు కంపెనీల నుండి డబ్బు తీసుకోవడాన్ని తిరస్కరించారు. కానీ అది ఇకపై వారిని రక్షించదు. సో బెట్టింగ్ యాప్లను ప్రోత్సహిస్తే జైలు ఖాయమనేది గుర్తుంచుకోవాలి.