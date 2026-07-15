పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు - ఇరాన్పై విరుచుకుపడిన అమెరికా
పశ్చిమాసియాలో మరోమారు ఉద్రిక్తలు తీవ్ర స్థాయికి చేరాయి. ఇరాన్పై అమెరికా ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఆ దేశ ఓడరేవులపై దిగ్బంధనాన్ని తిరిగి విధించినట్లు అమెరికా సైన్యం ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో 20కిపైగా యుద్ధనౌకలు, వందలాది సైనిక విమానాలను మోహరించినట్లు వెల్లడించింది. అదేవిధంగా ఇరాన్లోని లక్ష్యాలపై అగ్రరాజ్యం వరుసగా నాలుగో రోజు దాడులు చేపట్టింది.
సిరిక్, బందర్ అబ్బాస్, చాబహార్, అహ్వజ్ తదితర ప్రాంతాలతోపాటు ఖేష్మ్ ద్వీపంలో పేలుళ్లు సంభవించినట్లు ఇరాన్ అధికార మీడియా తెలిపింది. మరోవైపు, తమ నౌకాదళానికి చెందిన ఓ నౌకను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ దాడులు చేసిందని కువైట్ రక్షణశాఖ తెలిపింది. ఈ దాడిలో నలుగురు సిబ్బంది గాయపడ్డారని వెల్లడించింది. తమ దేశంపై ఒక బాలిస్టిక్, అయిదు క్రూయిజ్ క్షిపణులు, 33 డ్రోన్లను ఇరాన్ ప్రయోగించిందని.. వాటన్నింటినీ అడ్డుకున్నామని పేర్కొంది.
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమవుతున్న వేళ ఇరాన్ విదేశాంగశాఖ సహాయ మంత్రి కాజెమ్ గరిబాబాది కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధం ముగింపుపై అమెరికాతో ఇటీవల కుదుర్చుకున్న అవగాహన ఒప్పందం ముగిసిందని.. ఇకపై అది చెల్లుబాటు కాదని పేర్కొన్నారు. హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో ఒమన్ సార్వభౌమాధికారాన్ని తాము ఉల్లంఘించలేదని చెప్పారు. భద్రతా కారణాలతోనే జలసంధిపై నియంత్రణ సాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
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