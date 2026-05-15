Written By ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 15 May 2026 (13:41 IST)

తూఛ్... సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలని చెప్పలేదు : ఉదయనిధి స్టాలిన్

Publish: Fri, 15 May 2026 (13:32 IST) Updated: Fri, 15 May 2026 (13:41 IST)
దేశంలో సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలంటూ డీఎంకే నేత, మాజీ మంత్రి, తమిళనాడు శాసనసభ విపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇటీవల ఆయన తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభలో మాట్లాడుతూ, ప్రజలను విభజించే సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలని వ్యాఖ్యానించారు. అనేక మంది ఉదయనిధిని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. 
 
సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలనడం అంటే ప్రజలు దేవాలయాలకు వెళ్లకూడదని అర్థం కాదని ఉదయనిధి స్పష్టం చేశారు. కేవలం సమాజాన్ని అగ్ర, నిమ్న వర్గాలుగా విభజించే కుల వ్యవస్థను మాత్రమే తాను వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు తెలిపారు. పెరియార్, అంబేద్కర్, అన్నాదురై వంటి మహనీయుల ఆశయాలనే తాను అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించానని ఆయన పేర్కొన్నారు. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలని, అణచివేత లేని సామాజిక న్యాయం జరగాలని తాను కోరుకుంటున్నట్టు వెల్లడించారు.
 
2026 ఎన్నికల తర్వాత డీఎంకతే ప్రతిపక్షంలోకి రావడంతో ఉదయనిధి స్టాలిన్ ప్రస్తుతం అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు. సీఎం విజయ్ సమక్షంలో ఉదయనిధి సనాతన ధర్మంపై వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలు హిందూ విశ్వాసాలను కించపరిచేలా ఉన్నాయని, ఇది విభజన రాజకీయాలకు నిదర్శనమని బీజేపీ తీవ్రంగా మండిపడింది. 
