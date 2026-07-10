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కోడలికి మళ్లీ పెళ్ళి చేసిన మామ.. ఎక్కడ?
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ మామ తన కోడలికి మళ్లీ స్వయంగా వివాహం చేశారు. తండ్రి స్థానంలో ఉండి ఆయన కన్యాదానం చేశారు. రాష్ట్రంలోని ఉజ్జయిని జిల్లా జైథల్ గ్రామానికి చెందిన దినేశ్ వైరాగి కుమారుడు కపిల్కు ప్రియాంక అనే యువతితో గత 2018లో వివాహం జరిగింది.
అప్పటికి ఆమె వయసు కేవలం 19 యేళ్లు మాత్రమే. అయితే, కేన్సర్ కారణంగా కపిల్ 2023లో మరణించాడు. దీంతో చిన్న వయసులోనే ప్రియాంక ఒంటరిగా మారిపోయింది. విధవగా ఉన్న తన కోడలిని చూసి చలించిపోయిన మామ.. ఆమెను సొంత కుమార్తెలా చూసుకుంటూ వచ్చారు.
పైగా, ఆమెకు ఎలాగైనా ఓ భవిష్యత్ కల్పించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇందులోభాగంగా, ఆమెకు మరో పెళ్లి చేయాలని నిర్ణయించి, మంచి సంబంధం చూసి ఇటీవల భోపాల్లో వైభవంగా వివాహం జరిపించాడు.
స్వయంగా తానే కన్యాదానం చేయడంతో పాటు వివాహ ఖర్చులను కూడా స్వయంగా భరించాడు. కోడలి పట్ల దినేశ్, వైరాగి మమకారాన్ని అంతా ప్రశంసిస్తున్నారు.
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.
శ్రీకాంత్, లయ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్
Nikhil: రోషన్ కనకాల హీరోగా ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం ప్రారంభం
రోషన్ కనకాల, గహజి ప్రధాన పాత్రల్లో సరికొత్త హై-కాన్సెప్ట్ సై-ఫై ఎంటర్టైనర్ అధికారికంగా లాంచ్ అయ్యింది. సత్య, సుదర్శన్, రవి తేజ నన్నిమాల ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ద్వారా విజయ్ కె కామిశెట్టి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు విఐ ఆనంద్ వద్ద చీఫ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్, డైలాగ్ రైటర్గా ఎన్నో ఏళ్లుగా పనిచేసిన విజయ్, 'టైగర్', 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా', 'ఒక్క క్షణం', 'డిస్కో రాజా', 'స్వయంభు' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్తో ఆయన దర్శకత్వంతో పాటు స్క్రీన్ప్లే, సంభాషణలు అందిస్తున్నారు.