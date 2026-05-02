మరికొద్ది క్షణాల్లో మునిగిపోతామని తెలీదు, నదిపై చల్లిని గాలులు ఆస్వాదిస్తూ, వీడియో

వారికి మరికొద్ది క్షణాల్లో నదిలో మునిగిపోతామని తెలీదు. నదిపై పడవలో చల్లని గాలులను ఆస్వాదిస్తూ వున్నారు. వారిలో ఏ ఒక్కరూ లైఫ్ జాకెట్లు ధరించి లేరు. మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్లో ఒక క్రూయిజ్ బోటు బోల్తా పడటానికి కొన్ని క్షణాల ముందు రికార్డ్ చేయబడిన ఒక వీడియోలో, పర్యాటకులు తమ చుట్టూ ముంచుకొస్తున్న ప్రమాదం గురించి ఏమాత్రం తెలియకుండా చల్లని వాతావరణాన్ని, బలమైన గాలులను ఆస్వాదిస్తూ కనిపిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతున్న ఈ దృశ్యాలలో, ఉధృతమైన గాలులు నీటిపై వీస్తుండగా ప్రయాణికులు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఆ ఫుటేజీలో గాలి తీవ్రత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అయితే నిమిషాల వ్యవధిలోనే వాతావరణం ప్రతికూలంగా మారి, ఆ పడవ బోల్తా పడింది. ఆ సమయంలో ప్రయాణికులెవరూ లైఫ్ జాకెట్ ధరించలేదని ఆ ఫుటేజీలో కనిపిస్తుంది.
కొంతమంది తర్వాత వాటిని ధరించగలిగారు, ఈ చర్య అనేక ప్రాణాలను కాపాడటానికి సహాయపడింది. భద్రతా పరికరాలను ఉపయోగించడం వల్ల సుమారు 25 మంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. గురువారం సాయంత్రం నర్మదా నదిపై ఉన్న బర్గీ డ్యామ్ వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆ ప్రాంతంలో అకస్మాత్తుగా బీభత్సమైన గాలులు విరుచుకుపడ్డాయి. అల్లకల్లోలంగా ఉన్న నీరు, బలమైన గాలుల మధ్య చిక్కుకున్న పడవ అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. 28 మంది ప్రయాణికులను రక్షించారు. గల్లంతైనవారి కోసం గాలిస్తున్నారు.
సైన్యం, ఎన్డిఆర్ఎఫ్, ఎస్డిఆర్ఎఫ్ బృందాలు జలాశయంలో గాలిస్తుండటంతో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. శిథిలాల లోపల మరిన్ని మృతదేహాలు చిక్కుకుని ఉండవచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.