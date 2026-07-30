  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Unhappy over party role, OPS may quit DMK just 6 months after joining
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్

ఆరు నెలలకే అసంతృప్తి - డీఎంకేను వీడనున్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి

ops - stalin
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (16:20 IST)
google-news
ఒకపుడు అన్నాడీఎంకే పార్టీలో సీనియర్ నేతగా, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా సేవలు అందించిన మాజీ సీఎం ఓ పన్నీర్ సెల్వం ఇపుడు డీఎంకే ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు. అయితే, ఆయన ఆ పార్టీలో చేరిన ఆరు నెలలు గడిచిపోయినప్పటికీ అక్కడ ఇమడలేకపోతున్నారు. దీంతో ఆయన పార్టీని వీడాలని భావిస్తున్నట్టు సమాచారం. 
 
డీఎంకేలో చేరి ఆరు నెలలు గడిచినా తనకు, తన కుమారుడికి ఎలాంటి కీలక పాత్ర లభించకపోవడంతో వారు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారని ఆయన సన్నిహిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ నేపథ్యంలో త్వరలోనే డీఎంకేను వీడి, అధికార 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (టీవీకే)లో చేరాలని వారు యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
తేని లోక్‌సభ నియోజకవర్గం నుంచి ఓపీఎస్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నప్పటికీ, అక్కడ డీఎంకే ఎంపీ తంగ తమిళ్ సెల్వన్ ఆధిపత్యమే కొనసాగుతోందని ఓపీఎస్ వర్గం వాపోతోంది. నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న తనను కాదని ఎంపీకే ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటంతో పన్నీర్ సెల్వం తీవ్ర అసహనంతో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలోనే ఆయన, ఆయన కుమారుడు ఓపీ రవీంద్రనాథ్ పార్టీ మార్పుపై పునరాలోచనలో పడినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
 
ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే.. కొద్ది వారాల క్రితం ఇదే తరహా వార్తలను పన్నీర్ సెల్వం తీవ్రంగా ఖండించారు. తాను టీవీకేలో చేరుతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఆయన నిరాధారమైన, రాజకీయ దురుద్దేశంతో కూడిన పుకార్లుగా కొట్టిపారేశారు. ద్రవిడ రాజకీయ ఉద్యమానికి డీఎంకే ఒక 'మాతృ సంస్థ' లాంటిదని, దానిని వీడే ప్రసక్తే లేదని అప్పట్లో ఆయన స్పష్టం చేశారు. అయితే, సమీప భవిష్యత్తులో అనూహ్య రాజకీయ మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని అప్పుడు ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.
 
కాగా, మూడుసార్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన పన్నీర్ సెల్వం, 2022లో అన్నాడీఎంకే నుంచి బహిష్కరణకు గురయ్యారు. అనంతరం 2026 ఫిబ్రవరి 27న అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ సమక్షంలో డీఎంకేలో చేరారు. ఇప్పుడు ఆయన వర్గం నుంచే అసంతృప్తి వార్తలు వెలువడుతుండటంతో, ఓపీఎస్ రాజకీయ భవిష్యత్తుపై తమిళనాడులో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.  
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు.. గుల్లకోటలో భారీ వర్షపాతం

జగన్‌తో కలిసి హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో కలిసి చదువుకున్నాం : మంచు విష్ణు

జగన్‌తో కలిసి హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో కలిసి చదువుకున్నాం : మంచు విష్ణుసుమంత్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' ప్రమోషన్‌లో భాగంగా, ఏపీ మాజీ సీఎం, వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో తనకున్న అనుబంధం గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. తామిద్దరూ 'హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్' (హెచ్పీఎస్)లో కలిసి చదువుకున్నామని, ఆ రోజుల జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. జగన్ చిన్న వయసు నుంచే నాయకత్వ లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపించేవని సుమంత్ వెల్లడించారు.

ది మేజ్ నుంచి నన్నే నన్నే.. అనే మెలోడీ సాంగ్ ను ఆవిష్కరించిన ఆనంద్ దేవరకొండ

ది మేజ్ నుంచి నన్నే నన్నే.. అనే మెలోడీ సాంగ్ ను ఆవిష్కరించిన ఆనంద్ దేవరకొండది మేజ్ చిత్రంలో శ్రీరామ్ (శ్రీకాంత్), ప్రియాంక లపై చిత్రించిన నన్నే నన్నే మనిషిగా గుర్తించావే, నన్నే నన్నే మార్చేశావే.. అనే మెలోడీ సాంగ్ ను ఈరోజు కథానాయకుడు ఆనంద్ దేవరకొండ ఆవిష్కరించారు. శ్రవణ్ భరద్వాజ్ బ్యూటిపుల్ గా కంపోజ్ చేసిన ఈ పాటకు విజయ్ కుమార్ ప్లెజెంట్ లిరిక్స్ అందించారు. కపిల్ కపిలన్ రిపీటెడ్ గా వినాలనిపించేలా పాడారు. ప్రేమ నుంచి ఏడగుగులు వేసేలా పాట సాగుతుంది.

Srinivasa Mangapuramm Review: ఆకట్టుకోని జై కృష్ణ నటించిన శ్రీనివాస మంగాపురం రివ్యూ

Srinivasa Mangapuramm Review: ఆకట్టుకోని జై కృష్ణ నటించిన శ్రీనివాస మంగాపురం రివ్యూమేనల్లుడు జై కృష్ణ తొలి సినిమా శ్రీనివాస మంగాపురం ప్రదర్శనకు మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా, నిక్ జోనాస్ హాజరయి సినిమా బాగుందని చెబుతూ ట్వీట్ చేశారు. నూతన నటి రాషా థడానితో కలిసి నటించగా, మోహన్ బాబు సహాయక పాత్రలో కనిపించారు. తెలుగు సినిమాకు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిన ప్రఖ్యాత ఘట్టమనేని కుటుంబానికి చెందిన మహేష్, ఈ చిత్రానికి బహిరంగంగా మద్దతు తెలిపారు. ఆర్.ఎక్స్ 100 ఫేమ్ అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా నేడే విడుదలైంది. ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.

Ramayan trialer: తమ్ముడూ యశ్ నువ్వు అదరగొట్టావు అంటూ ప్రశాంత్ నీల్ ట్వీట్

Ramayan trialer: తమ్ముడూ యశ్ నువ్వు అదరగొట్టావు అంటూ ప్రశాంత్ నీల్ ట్వీట్రామాయణ గాథలో రాముడు తర్వాత అంతకుమించి పాత్ర రావణాసురిడి. అటువంటి పాత్రలు చాలా భాషల్లో చాలామంది పోషించారు. ఇప్పుడు జాతీయ సినిమారంగంలో మరోసారి రామాయణ గాథ వెండితెరపై వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. పనిలోగా పనిగా రీపీట్ గా సోనీ లో అప్పట్లో రామాయణ సీరియల్ ను మరోసారి ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇదంతా ప్రజల్ని భక్తిమార్గంలోకి సెంటిమెంట్ లోకి తీసుకెళ్ళేందుకు జరిగే ప్రక్రియగా సినీ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

కాంతార రిషబ్ శెట్టికి అరుదైన అవార్డు.. ఆస్ట్రేలియాలో లీడర్‌షిప్ ఇన్ సినిమా అవార్డు

కాంతార రిషబ్ శెట్టికి అరుదైన అవార్డు.. ఆస్ట్రేలియాలో లీడర్‌షిప్ ఇన్ సినిమా అవార్డుకాంతార చిత్ర నటుడు రిషబ్ శెట్టి 2026 ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెల్‌బోర్న్ కోసం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లనున్నారు. అక్కడ ఆయన ప్రతిష్టాత్మకమైన లీడర్‌షిప్ ఇన్ సినిమా అవార్డును స్వీకరించనున్నారు. చలనచిత్ర రంగంలో తెర వెనుక, తెర ముందు ఆయన చేసిన దూరదృష్టితో కూడిన కృషికి ఈ గుర్తింపు లభించింది. తన చిత్రాల ద్వారా, ముఖ్యంగా కాంతార సిరీస్ ద్వారా, భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో అత్యంత విశిష్టమైన కథకులలో ఒకరిగా రిషబ్ గుర్తింపు పొందారు. తీరప్రాంత కర్ణాటకకు చెందిన సంప్రదాయాలు, జానపద గాథలు, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని విశ్వవ్యాప్త మానవ భావోద్వేగాలతో మేళవించడంలో ఆయన అద్భుతమైన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు.