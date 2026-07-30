ఆరు నెలలకే అసంతృప్తి - డీఎంకేను వీడనున్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి
ఒకపుడు అన్నాడీఎంకే పార్టీలో సీనియర్ నేతగా, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా సేవలు అందించిన మాజీ సీఎం ఓ పన్నీర్ సెల్వం ఇపుడు డీఎంకే ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు. అయితే, ఆయన ఆ పార్టీలో చేరిన ఆరు నెలలు గడిచిపోయినప్పటికీ అక్కడ ఇమడలేకపోతున్నారు. దీంతో ఆయన పార్టీని వీడాలని భావిస్తున్నట్టు సమాచారం.
డీఎంకేలో చేరి ఆరు నెలలు గడిచినా తనకు, తన కుమారుడికి ఎలాంటి కీలక పాత్ర లభించకపోవడంతో వారు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారని ఆయన సన్నిహిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ నేపథ్యంలో త్వరలోనే డీఎంకేను వీడి, అధికార 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (టీవీకే)లో చేరాలని వారు యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
తేని లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి ఓపీఎస్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నప్పటికీ, అక్కడ డీఎంకే ఎంపీ తంగ తమిళ్ సెల్వన్ ఆధిపత్యమే కొనసాగుతోందని ఓపీఎస్ వర్గం వాపోతోంది. నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న తనను కాదని ఎంపీకే ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటంతో పన్నీర్ సెల్వం తీవ్ర అసహనంతో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలోనే ఆయన, ఆయన కుమారుడు ఓపీ రవీంద్రనాథ్ పార్టీ మార్పుపై పునరాలోచనలో పడినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే.. కొద్ది వారాల క్రితం ఇదే తరహా వార్తలను పన్నీర్ సెల్వం తీవ్రంగా ఖండించారు. తాను టీవీకేలో చేరుతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఆయన నిరాధారమైన, రాజకీయ దురుద్దేశంతో కూడిన పుకార్లుగా కొట్టిపారేశారు. ద్రవిడ రాజకీయ ఉద్యమానికి డీఎంకే ఒక 'మాతృ సంస్థ' లాంటిదని, దానిని వీడే ప్రసక్తే లేదని అప్పట్లో ఆయన స్పష్టం చేశారు. అయితే, సమీప భవిష్యత్తులో అనూహ్య రాజకీయ మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని అప్పుడు ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.
కాగా, మూడుసార్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన పన్నీర్ సెల్వం, 2022లో అన్నాడీఎంకే నుంచి బహిష్కరణకు గురయ్యారు. అనంతరం 2026 ఫిబ్రవరి 27న అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ సమక్షంలో డీఎంకేలో చేరారు. ఇప్పుడు ఆయన వర్గం నుంచే అసంతృప్తి వార్తలు వెలువడుతుండటంతో, ఓపీఎస్ రాజకీయ భవిష్యత్తుపై తమిళనాడులో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.