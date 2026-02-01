నేడు కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్... ఆదాయపు పన్ను మార్పులపై గంపెడాశలు
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి వార్షిక బడ్జెట్ను మరికొన్ని గంటల్లో లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. గత యేడాది బడ్జెట్లో కొత్త పన్ను విధానం కింద రూ.12 లక్షల వరకు వార్షిక ఆదాయం ఉన్నవారికి పన్ను మినహాయింపు ఇచ్చింది. మరి ఈ యేడాది బడ్జెట్లో ఎంత మేరకు మినహాయింపులు ఉంటాయన్నదానిపై వేతన జీవులతో పాటు పన్ను చెల్లింపుదారులు గంపెడాశలు పెట్టుకున్నారు.
మరోవైపు, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రికార్డు స్థాయిలో వరుసగా తొమ్మిదోసారి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు ఆమె పార్లమెంట్లో వార్షిక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
ముఖ్యంగా, ఈ సారి బడ్జెట్పై మధ్యతరగతి ప్రజల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. గతయేడాది బడ్జెట్లో కొత్త పన్ను విధానం కింద రూ.12 లక్షల వరకు వార్షిక ఆదాయం ఉన్నవారికి పన్ను మినహాయింపునిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరి ఈ యేడాది బడ్జెట్లో ఎంత మేరకు ఆదాయపన్ను మినహాయింపులు ఉంటాయన్నదానిపై భారీగానే ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి.