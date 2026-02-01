కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 : దేశంలో 7 హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్లు అభివృద్ధి
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్లో ఆదివారం వార్షిక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ బడ్జెట్ ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలను పరిశీలిస్తే, దేశంలో ఏడు హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్లు అభివృద్ధి చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇందులో ముంబై నుంచి పూణె, పూణె నుంచి హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు, బెంగళూరు నుంచి చెన్నై ప్రాంతాల మధ్య నిర్మించనున్నారు. అలాగే, దేశంలోని నగరాల మధ్య కనెక్టివిటీ పెంచటం, మెరుగైన రవాణా వసతులు కల్పించటం లక్ష్యంగా అదనపు కారిడార్లు నిర్మిస్తామని ఆమె తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు.
అలాగే, దేశంలో 20 కొత్త జల మార్గాలు, రాబోయే 5 ఏళ్లల్లో ఈ జల మార్గాలు ప్రారంభం అయ్యే విధంగా రూట్ మ్యాప్, జల మార్గాల్లో రవాణా కోసం యువతకు శిక్షణ సంస్థలు ఏర్పాటు, ఈ 20 జల మార్గాల ద్వారా దేశంలో వస్తు రవాణా పెంచటం వంటి చర్యలు చేపడుతామని పేర్కొన్నారు. మెగా టెక్స్ టైల్ పార్క్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం, పుణె - హైదరాబాద్ మధ్య హైస్పీడ్ రైల్వే కారిడార్ నిర్మాణం, హైదరాబాద్ - బెంగళూర్ మధ్య హైస్పీడ్ రైల్వే కారిడార్ నిర్మాణం చేపట్టనున్నట్టు ప్రకటించారు.