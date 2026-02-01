కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 : ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి కొత్త ఆదాయ పన్ను చట్టం 2025 అమలు

కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టాన్ని ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ నుంచి అమలు చేయనున్నట్టు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించారు. ఆమె ఆదివారం పార్లమెంట్లో 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికిగాను వార్షిక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆమె ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలను పరిశీలిస్తే,
దేశంలో కొత్తగా ఆల్ ఇండియా ఆయుర్వేద ఇనిస్టిట్యూట్స్ ఏర్పాటు
మనుషుల ఆస్పత్రులు, పశువుల ఆస్పత్రులు, డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రయోగశాలలతో లింక్
ఆయుర్వేద ఇనిస్టిట్యూట్స్ కు సబ్సిడీ పథకం
తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లోని పక్షులను వీక్షించటానికి రైళ్లు
పులికాట్ సరస్సు పరిరక్షణ, ప్రకృతి ప్రేమికుల కోసం రైళ్లు
పర్యాటక రంగం అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం
ఎన్నారై పెట్టుబడులు 10 నుంచి 24 శాతానికి పెంపు
స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టటానికి ఎక్కువ అవశావం
ఎన్నారై పెట్టుబడులు 24 శాతానికి పెరగటం ద్వారా మార్కెట్లలో స్థిరత్వం
ఎన్నారై పెట్టుబడులు పెరగటం ద్వారా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో బూస్టింగ్ వస్తుందని అంచనా
హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, జమ్మూ కాశ్మీర్, అరకు, పశ్చిమ కనుమల్లో పర్యటక కేంద్రాల అభివృద్ధి
ఒడిశా, కర్నాటక, కేరళ రాష్ట్రాల్లో తాబేలు కేంద్రాలు అభివృద్ధి
ఈ పర్యాటక కేంద్రాల్లో శాశ్వత అభివృద్ధి కోసం మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు
అంతరాయం లేని రవాణా మార్గాలు ఏర్పాటు దిశగా అన్వేషణ
ఐటీఆర్ 1, ఐటీఆర్ 2 ఫామ్స్ దాఖలుకు జూలై 31వ తేదీ వరకు గడువు పొడిగింపు
నామ మాత్రపు ఫీజుతో రిటర్న్ లు సవరించటానికి అవకాశం
విద్య, వైద్య ఖర్చుల కోసం లిబరలైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్ (ఎల్ఆర్ఎస్) కింద టీసీఎస్ రేటును 2 శాతానికి తగ్గింపు
ఇప్పటి వరకు ఎల్ఆర్ఎస్ కింద టీసీఎస్ 5 నుంచి 20 శాతం వరకు ఉంది
విదేశాల్లో విద్య, వైద్యం కోసం డబ్బులు పంపించే వారికి ఉపయోగం
విదేశీ టూర్ ప్యాకేజీలపై టీసీఎస్ కూడా 2 శాతానికి తగ్గింపు
విదేశాల్లో చదువుకునే పిల్లలకు డబ్బులు పంపించే పేరంట్స్ తగ్గనున్న భారం
భారతదేశంలోని డేటా కౌడ్ సెంటర్లకు బంపరాఫర్
భారత్ డేటా సెంటర్లు ఉపయోగించే విదేశీ క్లౌడ్ కంపెనీలకు పన్ను లేదు
2047 సంవత్సరం వరకు పన్ను మినహాయింపు
భారత్ డేటా సెంటర్లు ఉపయోగించే విదేశీ క్లౌడ్ కంపెనీలకు ట్యాక్స్ ఫ్రీ
17 రకాల క్యాన్సర్ మందుల ధరలు తగ్గింపు
17 రకాల క్యాన్సర్ మందులపై దిగుమతి సుంకం 20 నుంచి 10 శాతానికి తగ్గింపు
క్యాన్సర్ మందుల దిగుమతులపై కస్టమ్స్ సుంకం 10 శాతానికి పరిమితం