నక్సల్స్ లేకుండా చేశాం... ఇపుడు డ్రగ్ ఫ్రీ రహితమే లక్ష్యం : అమిత్ షా
దేశంలో నక్సలిజం లేకుండా చేశామని ఇపుడు మాదకద్రవ్య రహిత దేశంగా తీర్చిదిద్డమే తమ లక్ష్యమని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. వచ్చే 2028 డిసెంబరు నాటికి గుజరాత్ను డ్రగ్ ఫ్రీ రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని, అలాగే, 2029 డిసెంబరు 31వ తేదీ నాటికి దేశాన్ని డ్రగ్ ఫ్రీ ఇండియాగా మార్చుతామని తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, తాను గుజరాత్ రాష్ట్రానికి చెందినవారమని, అందువల గుజరాత్ను ఒక యేడాది ముందుగానే డ్రగ్ ఫ్రీగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్టు తెలిపారు.
అహ్మదాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో సుమారు రూ.1,400 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులను అమిత్ షా ప్రారంభించారు. వీటిలో ఇస్కాన్ - సనంద్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్తో పాటు పలు గృహ నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ, దేశాన్ని నక్సల్స్ రహితంగా మార్చిన తర్వాత తదుపరి ప్రధాన లక్ష్యం డ్రగ్స్ రహిత భారత్ను నిర్మించడమేనని అన్నారు.
రాష్ట్రంలో మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణ కోసం డిసెంబరు 1 నుంచి '1033' టోల్ ఫ్రీ నంబర్ను అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రజలు డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా, వినియోగంపై ఈ నంబర్కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చని, వారి వివరాలను అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతామని తెలిపారు. ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా తక్షణమే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. డ్రగ్స్ విక్రయాల ద్వారా వచ్చే నిధులు ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు చేరుతున్నాయని హెచ్చరించారు.
డ్రగ్స్ మహమ్మారిని అంతం చేయడంలో ప్రజల భాగస్వామ్యం కీలకమని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల ప్రవర్తనను ఉపాధ్యాయులు నిశితంగా గమనించాలని సూచించారు. బాధితులకు చికిత్స అందించేందుకు డి- అడిక్షన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, వారి వివరాలు కూడా బయటకు రానివ్వమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.