ఇక బంగ్లాదేశ్ చొరబాటుదారులకు మూడిందే : కేంద్రమంత్రి అమిత్ షా
బంగ్లాదేశ్ చొరబాటుదారులకు ఇక మూడిందేనంటూ కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా హెచ్చరించారు. ఈ చొరబాటుదారులు దేశంలో ఏ మూలన దాక్కున్నా వారిని గుర్తించి ఏరిపారేస్తామని తెలిపారు. అస్సోంలో జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, సరిహద్దులు దాటి రాష్ట్రంలోని చొరబడిన బంగ్లాదేశీయులు ఇక్కడ ప్రజల సంస్కృతి, గుర్తింపులకు ముప్పుగా పరిణమిస్తున్నారని అన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వారిని ఓటు బ్యాంకుగా చూస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు.
ఆ ఓటు బ్యాంకును కాపాడుకునేందుకు ప్రతిపక్ష కూటమి ఓటరు జాబితా ఎస్ఐఆర్ను వ్యతిరేకిస్తోందని ఆరోపించారు. అస్సోంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నో ఏళ్లుగా అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్రంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయలేదని విమర్శించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ప్రజల సాంస్కృతిక గుర్తింపును కాపాడటంతో పాటు రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధిపై దృష్టిసారించిందని తెలిపారు.
బంగ్లాదేశ్ చొరబాటుదారుల ఆక్రమించుకున్న లక్షకుపైగా బిఘాల భూమిని ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడిపించిందన్నారు. రాష్ట్రంలో పాతుకుపోయిన చొరబాటుదారులను పూర్తిగా నిర్మూలించడానికి బీజేపీ మరో అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు. గత 11 యేళ్ల కాలంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం పలు మిలిటెంట్ సంస్థలతో శాంతి ఒప్పందం చేసుకుని, శాంతియుత వాతావరణం నెలకొనేలా చేసిందన్నారు.