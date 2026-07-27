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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (20:19 IST)

ప్రశ్నపత్రాల లీక్ చేయాలంటేనే ఇకపై వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది : కిషన్ రెడ్డి

Kishan Reddy
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (20:19 IST)
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ప్రశ్నపత్రాలను లీక్ చేయాలంటేనే వణుకు పుట్టేలా కేంద్రం చట్టం తీసుకొచ్చిందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. సోమవారం లోక్‌సభలో కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన యాంటీ ప్రశ్నపత్రాల లీక్ బిల్లుపై ఆయన స్పందిస్తూ, ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ చేయాలంటేనే వణుకు పుట్టేలా, విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు పూర్తి భరోసా ఇస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్‌లో 'పబ్లిక్ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక బిల్లు'ను ప్రవేశపెట్టింది. నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో, విద్యార్థులతో నేరుగా చర్చించి, వారి డిమాండ్లను పరిష్కరిస్తూ చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఈ చట్టాన్ని తీసుకువచ్చామన్నారు. 
 
కానీ, దేశ భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే ఏ మంచి నిర్ణయాన్నైనా అడ్డుకోవడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి అలవాటుగా మారిందని ఆరోపించారు. గతంలో జీఎస్టీ, ఆర్టికల్ 370, ట్రిపుల్ తలాక్ వంటి చారిత్రాత్మక బిల్లులను వ్యతిరేకించినట్టే, ఇప్పుడు విద్యార్థుల జీవితాలకు మేలు చేసే ఈ కొత్త చట్టాన్ని కూడా అడ్డుకోవాలని చూస్తోందని, ప్రతిపక్షం ఇంత బాధ్యతారాహిత్యంగా, విధ్వంసకరంగా వ్యవహరించడం శోచనీయమన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి విద్యార్థుల గురించి, వారి హక్కుల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కే లేదన్నారు. ఇలాంటి దుర్మార్గపు రాజకీయాలు చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కుట్రలను ప్రజలంతా ఏకమై తిప్పికొట్టాలని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.  
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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