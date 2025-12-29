ఆ కామాంధుడికి ఉరిశిక్ష పడే వరకు న్యాయపోరాటం : ఉన్నావ్ బాధితురాలు
తనపై లైంగికదాడికి పాల్పడిన కామాంధుడుకి ఉరిశిక్ష పడేంతవరకు న్యాయపోరాటం చేస్తానని ఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితురాలు శపథం చేశారు. తనకు భారతీయ న్యాయవ్యవస్థపై అపారమైన నమ్మకం, గౌరవమర్యాదలు ఉన్నాయన్నారు. అలాగే, తన తండ్రి గురించి నిందితుడు కుల్దీప్ సెంగర్ కుమార్తె కూడా ఎక్స్ వేదికగా ఓ బహిరంగ లేఖ రాశారు.
కాగా, ఉన్నావ్ అత్యాచార కేసులో నిందితుడుకి విధించిన జైలుశిక్షను రద్దు చేస్తూ ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇటీవల తీర్పునివ్వగా, దానిపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది. పైగా, నిందితుడుని కస్టడీ నుంచి వదిలిపెట్టవద్దని పోలీసులను కూడా ఆదేశించింది.
సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత బాధితురాలు మాట్లాడుతూ, కుల్దీప్ సెంగర్కు ఉరిశిక్ష పడేంతవరకు తన న్యాయపోరాటం ఆగదన్నారు. ఆయనకు ఉరిశిక్ష పడినపుడే తన తండ్రికి, తనకు న్యాయం జరుగుతుందన్నారు. న్యాయవ్యవస్థపై తనకు అపారమైన నమ్మకం ఉందన్నారు.
బాధితురాలి తండ్రి హత్య కేసులోనూ కుల్దీప్ దోషిగా తేలినట్టు సీబీఐ తరపున వాదనలు వినిపించి సొలిసిటర్ జనరల్ తుషారా మెహతా పేర్కొన్నారు. ఆయన అక్రమంగా తుపాకీని కలిగివున్నారనే ఆరోపణలపై కూడా కేసు నమోదైవుంది. ఆయనకు రిమాండ్కు పంపించగా 2018 ఏప్రిల్ 9న కస్టడీలో మరణించారు.
మరోవైపు, తన తండ్రికి న్యాయం జరగాలని కోరుతూ నిందితుడు కుల్దీప్ సెంగర్ కుమార్తె ఇషిత్ ఎక్స్ వేదికగా బహిరంగ లేఖ విడుదల చేశారు. తన తండ్రి ఎదుర్కొంటున్న విచారణ కారణంగా తమ కుటుంబానికి బెదిరింపులు వస్తున్నాయన్నారు. ఒక కుమార్తెగా తాను ఎంతో అలసిపోయానని, ఇంకా ఏదో చిన్న ఆశ మిగిలివుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.