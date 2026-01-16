తాతా.. నాకు చిప్స్ కొనిస్తావా? యోగి ఆదిత్యనాథ్ను కోరిన బుడతడు (వీడియో వైరల్)
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, ఓ చిన్నారి మధ్య జరిగిన సంభాషణకు సంబంధించిన వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. గోరఖ్పూర్లోని గోరఖ్నాథ్ ఆలయంలో నిర్వహించిన వార్షిక కిచిడీ మేళాలో ఈ సరదా సంఘటన చోటుచేసుకుంది.
కిచిడీ మేళాలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి ఆదిత్యనాథ్ దేవుడికి అక్కడి సంప్రదాయం ప్రకారం కిచిడీని సమర్పించారు. అనంతరం అక్కడి ప్రజలతో ముచ్చటించారు. ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న ఓ చిన్నారిని దగ్గరకు పిలిచి మాట్లాడుతూ.. ఏం కావాలని అడిగారు.
వెంటనే ఆ బుడతడు ముఖ్యమంత్రికి దగ్గరగా వెళ్లి చెవిలో చిన్నగా చిప్స్ కావాలని అడగడంతో.. ఆయన చిరునవ్వులు చిందించారు. ఈ సరదా సంభాషణకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.