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  4. UP IAS officer requests half salary or transfer, alleges interference by minister, MLA
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (09:50 IST)

రోజుకు 4 గంటలే పని చేస్తున్నా.. సగం జీతం మాత్రమే ఇవ్వండి : యోగి సర్కారుకు ఐఏఎస్ లేఖ

currency note
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (09:50 IST)
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తాను రోజుకు కేవలం నాలుగు గంటలు మాత్రమే పని చేస్తున్నానని, అందువల్ల తనకు సగం వేతనం మాత్రమే ఇవ్వాలని ఓ ఐఏఎస్ అధికారి కోరుతున్నారు. ఆ అధికారి పేరు రింకూ సింగ్ రాహీ. ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఓ లేఖ రాశారు. అందులే తన వేతనం తగ్గించాలని కోరుతూనే, రాష్ట్ర పరిపాలనా వ్యవస్థకు తాను తగినవాడినేనా అన్నది సమీక్షించాలని కూడా నియామకాలు, సిబ్బంది శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి రాసిన లేఖలో కోరారు. 
 
ఒకవేళ తాను రాష్ట్రంలో పనిచేసేందుకు అర్హుడినేనని తేలితే తన బ్యాచికి చెందిన ఇతర అధికారులకు సమానంగా తగిన బాధ్యతలు అప్పగించాలని కోరారు. తాను రాష్ట్రంలో పనిచేయడానికి అర్హుడిని కానని భావిస్తే నిబంధనల ప్రకారం ఇతర రాష్ట్రాలకు బదిలీ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. 
 
ప్రతిరోజూ తనకు కేవలం నాలుగు గంటల పని మాత్రమే ఉంటోందని, ఆ కారణంగా తన జీతాన్ని సగానికి తగ్గించాలని రాష్ట్ర పాలనా యంత్రాంగాన్ని కోరుతూ యూపీకి చెందిన ఒక ఐఏఎస్‌ అధికారి రాసిన లేఖ సంచలనం సృష్టించింది. 
 
పరిపాలనలో పారదర్శకత సాధించేందుకు క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది హాజరు వివరాలను, లబ్ధిదారుల జాబితాలను, నరేగా కింద చేపట్టిన పనుల వివరాలను, ప్రభుత్వ భూముల్ని కబ్జా చేసిన ఉదంతాల జాబితాను బహిర్గతం చేయాలని తాను చేసిన విజ్ఞప్తిని పట్టించుకునే నాథుడే లేడని వాపోయారు. 
 
భూ కబ్జాలు, అక్రమ మైనింగ్‌ కార్యకలాపాలు, ప్రజా ఫిర్యాదులపై విచారణ జరుపుతున్నప్పుడు తనపై అనేక ఒత్తిళ్లు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. ప్రజా ఫిర్యాదుల్ని పరిష్కరించామంటూ తప్పుడు నివేదికలు సమర్పించాలని తనపై ఒత్తిడి వస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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