Tantrik: తాంత్రికుడిచ్చిన సలహా.. మనవడిని చంపిన తాతయ్య.. కారణం తెలిస్తే షాకవుతారు?

గురువారం, 28 ఆగస్టు 2025 (12:23 IST)

ఒక తాంత్రికుడి సలహా మేరకు ఒక వ్యక్తి తన 17 ఏళ్ల మనవడిని హత్య చేసి, అతని తల, మొండెం నరికి, శరీర భాగాలను వేర్వేరు ప్రదేశాలలో విసిరేశాడని గురువారం ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. శరణ్ సింగ్‌గా గుర్తించబడిన నిందితుడిని ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని కరేలి ప్రాంతం నుండి అరెస్టు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అభిషేక్ భారతి ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం, శరణ్ బాధితుడి తాత సోదరుడు.
 
అతన్ని బుధవారం రాత్రి అరెస్టు చేశారు. విచారణలో, శరణ్ తన మనవడు పియూష్ హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్నాడు. శరణ్ కుమారుడు, కుమార్తె వరుసగా 2023- 2024లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని డిసిపి చెప్పారు. 
 
ఇబ్బందుల్లో వున్న శరణ్ ఒక తాంత్రికుడిని సంప్రదించి, తన పిల్లలు ఎందుకు చనిపోయారని అడిగాడు. పియూష్ చనిపోయి ఉండాల్సిందని తాంత్రికుడు చెప్పాడని, అతను చనిపోకపోవడంతో, శరణ్ పిల్లలు అతని స్థానంలో చనిపోయారని తాంత్రికుడు చెప్పాడు. ఆ తర్వాత బాలుడిని చంపమని తాంత్రికుడు శరణ్‌కు సలహా ఇచ్చాడు.
 
సరస్వతి విద్యా మందిర్‌లో 11వ తరగతి చదువుతున్న పియూష్ మంగళవారం తప్పిపోయినట్లు ఫిర్యాదు అందింది. బాలుడు పాఠశాలకు వెళ్లాడు కానీ తిరిగి రాలేదు. ఆందోళన చెందిన అతని తల్లి కామిని దేవి పాఠశాలకు వెళ్ళినప్పుడు, ఆ రోజు పియూష్ రాలేదని ఆమె తెలుసుకుంది. ఆమె కరేలి పోలీస్ స్టేషన్‌లో మిస్సింగ్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది. ఆ తర్వాత పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 
 
మంగళవారం, నైని పారిశ్రామిక ప్రాంతంలోని కాలువలో ఒక మొండెం దొరికింది. అయితే, తల కనిపించకపోవడంతో ఆ సమయంలో మృతదేహాన్ని గుర్తించలేకపోయారు. బుధవారం, కరేలిలోని సైద్‌పూర్ కచ్చర్ ప్రాంతంలో పియూష్ తల కనుగొనబడింది. దీనితో అతని మృతదేహం గుర్తించబడింది. 
 
తదుపరి పోలీసు విచారణలో, స్కూటర్‌పై ఉన్న ఒక వ్యక్తి కాలువలోకి ఒక కట్టను విసిరేస్తున్నట్లు తాను చూశానని స్థానిక మహిళ వెల్లడించింది. ఆ వ్యక్తి గురించి ఆమె వివరణ శరణ్ వివరణతో సరిపోలింది. అతన్ని అరెస్టు చేశారు.
 
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, శరణ్ ఆ యువకుడిని చంపి అతని శరీరాన్ని ముక్కలు చేశానని అంగీకరించాడు. బాలుడి మొండెంను చీరలో చుట్టి, తన స్కూటర్‌ను ఉపయోగించి కురియా లావాయన్ గ్రామ సమీపంలోని కాలువలో పడేశాడు. శరణ్ ప్రస్తుతం పోలీసుల అదుపులో ఉన్నాడు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని డిసిపి తెలిపారు.

