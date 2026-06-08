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  4. UP man marries mother-in-law, video of court ceremony goes viral
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 8 June 2026 (13:14 IST)

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో వింత పెళ్లి... అల్లుడిని కోర్టు వివాహం చేసుకున్న అత్త

Marriage
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (13:11 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (13:14 IST)
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Marriage
ఉత్తరప్రదేశ్‌లో వింత పెళ్లి జరిగింది. అల్లుడిని అత్త కోర్టు వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. సదరు అత్త, అల్లుడు కాన్పూర్ నగర్ కోర్టుకు వెళ్లి చట్టబద్ధంగా వివాహం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు. ఈ అనంతరం వారు తమ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్‌ను పట్టుకుని కలిసి దిగిన ఫోటోలు, వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకున్నారు. తాము తీసుకున్న ఈ వివాహ నిర్ణయాన్ని సమాజం అంగీకరించాలని, తమను తప్పుగా చూడకుండా దీవించి, ఆశీర్వాదాలు అందించాలని ఆ వైరల్ వీడియోలో వారు ప్రజలను కోరారు. 
 
అసాధారణమైన పెళ్లికి సంబంధించిన వివరాలు సోషల్ మీడియా ద్వారానే వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ విచిత్ర బంధం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు లేదా వారి కుటుంబ నేపథ్యంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక నిర్ధారణ రాలేదు. సాంప్రదాయ బంధాలను కాలరాస్తూ జరిగిన ఈ పెళ్లిపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. సామాజిక విలువలపై ఇది చెడు ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందని కొందరు విమర్శిస్తున్నారు.
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సెల్వి

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