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ఉత్తరప్రదేశ్లో వింత పెళ్లి... అల్లుడిని కోర్టు వివాహం చేసుకున్న అత్త
ఉత్తరప్రదేశ్లో వింత పెళ్లి జరిగింది. అల్లుడిని అత్త కోర్టు వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. సదరు అత్త, అల్లుడు కాన్పూర్ నగర్ కోర్టుకు వెళ్లి చట్టబద్ధంగా వివాహం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు. ఈ అనంతరం వారు తమ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ను పట్టుకుని కలిసి దిగిన ఫోటోలు, వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకున్నారు. తాము తీసుకున్న ఈ వివాహ నిర్ణయాన్ని సమాజం అంగీకరించాలని, తమను తప్పుగా చూడకుండా దీవించి, ఆశీర్వాదాలు అందించాలని ఆ వైరల్ వీడియోలో వారు ప్రజలను కోరారు.
Marriage
అసాధారణమైన పెళ్లికి సంబంధించిన వివరాలు సోషల్ మీడియా ద్వారానే వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ విచిత్ర బంధం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు లేదా వారి కుటుంబ నేపథ్యంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక నిర్ధారణ రాలేదు. సాంప్రదాయ బంధాలను కాలరాస్తూ జరిగిన ఈ పెళ్లిపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. సామాజిక విలువలపై ఇది చెడు ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందని కొందరు విమర్శిస్తున్నారు.
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Peddi contravercy : రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ పై స్పందించని ప్రముఖులు, దర్శకుడు క్షమాపణ ?
రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ విడుదలకు ముందే ఎగ్జిబిటర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, నిర్మాతల మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఇక రిలీజ్ తర్వాత పెద్ది సినిమా గురించి ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులెవరూ స్పందిచకపోవడం విచారకరమని సోషల్ మీడియా లో జోరుగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మామూలు సినిమాకు సైతం చిరంజీవి స్పందించి ట్వీట్ చేయడం ఆనవాయితీ. అదేవిధంగా బాలీవుడ్ సినిమా దురంధర్ విడుదల తర్వాత తెలుగు పరిశ్రమ హీరోలు, దర్శకులు తెగ ప్రచారాన్ని భుజాన వేసుకున్నట్లు స్పందించారు. వారంతా పెద్ది సినిమా తర్వాత ఏమయ్యారంటూ ఘాటుగా విమర్శిస్తున్నారు.
Sunitha: గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ కు కొత్త మలుపు అవుతుందా..
ప్రముఖ నేపథ్య గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా ద్వితీయ చిత్రంగా కొత్త మలుపు రూపొందింది. ఇటీవలే టీజర్ ను విడుదల చేశారు. భైరవి అర్ధ్యా హీరోయిన్. శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకుడు. తాటి బాలకృష్ణ నిర్మాత. జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. తధాస్తు క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మితమైన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ దర్శకుడు ఎ. కోదండరామి రెడ్డి చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేసి చిత్ర యూనిట్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Ravi Teja: కూతురి కోసం తండ్రిగా ఇరుముడి వేసుకున్న రవితేజ ఏం చేశాడు
అంకితభావం గల తండ్రి పాత్రలో రవితేజ ఇరుముడి చిత్రంలో కనిపించనున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్' నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు శివ నిర్వాణ దర్శకుడు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన 'ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి' గ్లింప్స్ కు వచ్చిన అద్భుతమైన స్పందనతో సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. భక్తి, కుటుంబ భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ అంశాల సమ్మేళనంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉండబోతోంది.