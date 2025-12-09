శానిటైజర్ తాగించి, తుపాకీతో బెదిరించి లైంగికంగా వేధించారు.. మహిళా కానిస్టేబుల్కే ఈ పరిస్థితి
యూపీలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కట్టుకున్న భర్తే ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ పాలిట కాలయముయ్యాడు. వరకట్నం కింద ఎస్యూవీ కారు తీసుకురాలేదన్న కారణంతో భర్త, అతడి కుటుంబ సభ్యులు ఏడుగురు కలిసి ఆమెను శారీరకంగా, మానసికంగా చిత్రహింసలకు గురిచేశారు. ఈ క్రమంలో బలవంతంగా శానిటైజర్ తాగించి, తుపాకీతో బెదిరించి లైంగికంగా వేధించారని బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తుపాకితో బెదిరించి మహిళా కానిస్టేబుల్పై భర్త సోదరుడు లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడని విచారణలో తేలింది.
వివరాల్లోకి వెళితే... పిలిభిత్లో పనిచేస్తున్న 27 ఏళ్ల మహిళా కానిస్టేబుల్కు, గౌతమ్ బుద్ధ నగర్లో పనిచేస్తున్న కానిస్టేబుల్తో 2023 జనవరి 26న వివాహం జరిగింది. గౌతమ్ అత్తింటివారు ఎస్యూవీ కారు కోసం వేధించడం మొదలుపెట్టారు.
ఈ వేధింపులు శ్రుతిమించడంతో బాధితురాలు ఆదివారం రాత్రి బిసల్పూర్ కొత్వాలీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. తన భర్త, అత్తమామలు, ఇద్దరు బావలు, వారి భార్యలపై కేసు నమోదు చేయాలని కోరింది.
పోలీసులు నిందితులపై వరకట్న వేధింపులు, దాడి సహా పలు సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఫిర్యాదులో బాధితురాలు పలు షాకింగ్ విషయాలు వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్ 5న తన భర్త, వదినతో అసభ్యకర స్థితిలో ఉండగా చూశానని, దీంతో ఆగ్రహించిన వారు తనతో బలవంతంగా శానిటైజర్ తాగించారని తెలిపింది.
గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు మగబిడ్డ పుట్టాలని కొన్ని మందులు వాడాలని తనపై భర్త, మామ ఒత్తిడి చేశారని, నిరాకరించడంతో దాడి చేశారని వాపోయింది. ఆ దాడి కారణంగా గర్భంలో ఉన్న బిడ్డకు గాయాలై, పుట్టిన తర్వాత మూర్ఛ వ్యాధి బారిన పడ్డాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. బిడ్డ భవిష్యత్తు కోసం ఇన్నాళ్లూ మౌనంగా భరించానని, చివరకు భర్త విడాకులిస్తానని బెదిరించడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించానని బాధితురాలు వివరించింది.