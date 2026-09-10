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  4. UP woman hired men to kill millionaire father-in-law, partied as he was murdered
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (16:37 IST)

ఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు పెడతావా? మామను చంపించిన కోడలు

Crime news
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (16:37 IST)
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Crime news
ఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు అమర్చి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పర్యవేక్షించడం, స్వేచ్ఛ లేకుండా చేయడంపై కోడలు తీవ్ర అసంతృప్తికి లోనైంది. అంతేగాకుండా గోప్యతకు భంగం కలుగుతుందనే కోపంతో మామనే హత్య చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్‌లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. 
 
ఇంట్లో నిరంతరం సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా నిఘా పెడుతున్నాడనే కోపంతో ఇంట్లో నిరంతరం సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా నిఘా పెడుతున్నాడనే కోపంతో మామను చంపించింది. ఇంట్లో ఒంటరిగా వున్న మామపై గౌతమ్ కత్తితో దాడి చేశాడు. హత్యకు కుట్ర పన్నిన కోడలు శాలుతో పాటు, దారుణానికి పాల్పడిన మాజీ పనిమనిషి గౌతమ్, అతని స్నేహితుడు కిషోర్‌లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి కేసు నమోదు చేశారు. 
 
హత్య జరిగిన రోజు భర్తతో కలిసి శాలు (కోడలు) పార్టీకి వెళ్లిందని.. ఆపై గౌతమ్ వినీత్ (మామ)ను హత్య చేశాడని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడి అయ్యింది. 
 
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, విశాల్ ఆ ఇంట్లో సుమారు 12-13 ఏళ్లుగా పనిచేశాడు. ఆ కుటుంబంతో అతనికి ఉన్న పరిచయం, ఇంటి నిర్మాణంపై అతనికి ఉన్న అవగాహన వంటి అంశాలను ఇప్పుడు దర్యాప్తులో భాగంగా పరిశీలిస్తున్నారు. 
 
విశాల్ వద్ద ఆ ఫ్లాట్‌కు సంబంధించిన ఒక డూప్లికేట్ తాళం చెవి ఉండేది. దానిని ఉపయోగించే అతను తన సహచరుడు రాజ్ కిషోర్‌తో కలిసి ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు. విశాల్, రాజ్ కిషోర్‌లను విచారిస్తున్నప్పుడు ఈ కేసులో ఒక కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. 
 
కాన్పూర్ పోలీస్ డీసీపీ ఖాసిం అబిదీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వినీత్ కోడలు డబ్బు ఆశ చూపి వారిని ప్రేరేపించి, ఈ హత్య చేయించిందని నిందితులిద్దరూ పోలీసులకు చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఈ కేసులో శాలును అరెస్టు చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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