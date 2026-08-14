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  4. UP Woman Loses Rs 50 Lakh Jewellery from SBI Locker- Bank Manager Booked
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (09:59 IST)

ఎస్బీఐలో రూ.50 లక్షల విలువైన నగలు అదృశ్యం... వితంతువు ఆరోపణ

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Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (09:59 IST)
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కాన్పూర్‌లోని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) శాఖలో నగలు మాయమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తన లాకర్ నుండి సుమారు రూ.50 లక్షల విలువైన నగలు అదృశ్యమయ్యాయని ఒక వితంతువు ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై బ్యాంక్ బ్రాంచ్ మేనేజర్, గుర్తు తెలియని సిబ్బందిపై పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశారని ఒక సీనియర్ పోలీసు అధికారి గురువారం తెలిపారు. 
 
ఫిర్యాదు చేసిన కౌశల్‌పురి నివాసి రష్మి అరోరా మాట్లాడుతూ, తాను 2003లో అప్పటి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ట్రావెన్‌కోర్ శాఖలో పొదుపు ఖాతాను తెరిచానని, తనకు 23వ నంబర్ లాకర్ కేటాయించబడిందని పేర్కొన్నారు. తన భర్త మరణం తర్వాత ఆమె లక్నోకు మారారు. చాలా ఏళ్లపాటు ఆ లాకర్‌ను ఉపయోగించలేదు. 
 
సుమారు నాలుగు నెలల క్రితం, ఆమె స్వరూప్ నగర్ శాఖను సందర్శించినప్పుడు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ట్రావెన్‌కోర్ అప్పటికే ఎస్బీలో విలీనమైందని తెలుసుకున్నారు. విలీనం తర్వాత కూడా తన ఖాతా నుండి లాకర్ ఛార్జీలు కట్ అవుతూనే ఉన్నప్పటికీ, మొదట్లో తాను లాకర్‌ను పరిశీలించలేకపోయానని ఆమె ఆరోపించారు. జూలై 21న లాకర్ ఛార్జీలు చెల్లించిన తర్వాత, బ్యాంక్ అధికారులు ఆమె లాకర్ నంబర్‌ను ధృవీకరించారని అరోరా తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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