వరుడు మేకప్ కిట్ తేలేదని పెళ్లికి నో చెప్పిన వధువు.. ఎక్కడ?
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ వింత ఘటన వెలుగు చూసింది. వరుడు తనకు మేకప్ కిట్ తెచ్చివ్వని కారణంగా వధువు పెళ్లికి నో చెప్పింది. దీంతో వరుడు కుటుంబం నివ్వెరపోయింది. ఈ వింత ఘటన యూపీలోని బిజ్నోర్ జిల్లాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
నూర్పూర్ మండలంలోని ఇస్లామ్ నగర్లో వధువు కుటుంబం పెళ్లి వేడుకను ఏర్పాటు చేసింది. వరుడు తన కుటుంబం, బంధుమిత్రలతో సహా అక్కడకు కారులో వెళ్లాడు. అంతా సవ్యంగా సాగిపోతోందని అనుకుంటున్న సమయంలో వధువు ఉన్నట్టుండి పెళ్లికి నో చెప్పింది. దీంతో షాక్కు గురైన కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు వధువు వద్ద ఆరా తీయగా అసలు విషయాన్ని వెల్లడించింది. వరుడు తాను కోరిన మేకప్ కిట్ తీసివ్వలేదని, కనీస అవసరాలు తీర్చలేని వారు జీవితాంతం తనను ఎలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారని ప్రశ్నించింది.
వధువు నిర్ణయం, అడిగిన ప్రశ్నకు షాక్కు గురయ్యారు. పెళ్ళి కోసమనే తాను రూ.12 లక్షలు పెట్టి కారు కొన్నట్టు చెప్పుకొచ్చాడు. పెళ్లికి ఒప్పుకోమని వేడుకున్నాడు. పెళ్లికి వచ్చిన పెద్దలు నచ్చజెప్పినా వధువు అంగీకరించలేదు. ఎవరెన్ని చెప్పినా వధువు వెళ్లికి ససేమిరా అనడంతో చేసేదేమి లేక వరుడు, తన కుటుంబ సభ్యులతో తిరుగు ప్రయాణమయ్యాడు. ఈ పంచాయతీ పోలీస్ స్టేషన్ వరకు వెళ్లలేదు.