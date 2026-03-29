బిర్యానీలో చికెన్ లెగ్ పీస్లు లేవని కుర్చీలతో కొట్లాట... (వీడియో)
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఓ వివాహ వేడుకలో ఓ విచిత్ర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ముస్లిం పెళ్లి వేడుకలో వడ్డించిన బిర్యానీలో తగినన్ని చికెన్ లెగ్ పీస్లు లేవని వరుడు తరపు బంధువులు నానా రభస సృష్టించారు. ఈ వివాదం పెద్దదికావడంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ మండపంలోని కుర్చీలను విరగొట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అమ్రాహా జిల్లా హాసన్ పూర్లో ఈ వివాహం జరిగింది. ఈ వేడుకకు వచ్చిన బంధువులకు చికెన్ బిర్యానీ వడ్డించారు. అయితే, బిర్యానీలో చికెన్ లెగ్ పీస్లు లేవని వరుడి తరపు బంధువులు గొడవకు దిగారు.
ఈ వివాదం ముదరడంతో ఇరు వర్గాల కుర్చీలను విసురుకుంటూ భోజనశాలను ధ్వంసం చేశారు. ఈ ఘర్షణకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు రంగం ప్రవేశం చేసి వీడియో ఆధారంగా బాధ్యులపై కేసులు నమోదు చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.