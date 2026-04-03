భార్యతో గొడవపడి.. ముక్కు - చెంపలు కొరికేసిన భర్త
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ దారుణం జరిగింది. భార్యతో గొడవపడిన భర్త.. ఆమె ముక్కు, చెంపలు కొరికి తీవ్రంగా గాయపరిచాడు. ఈ దాడిలో ఆమె ముక్కు భాగం తెగిపోగా, చెంపలపై లోతైన గాయాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరరకు.. పూల్ అనే వ్యక్తికి పానా అనే మహిళతో కొన్నేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. కొంతకాలం తర్వాత వీరిద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఘటన జరిగిన రోజు రాత్రి కూడా ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో వాగ్వాదం జరగడంతో అది హింసకు దారితీసింది. దీంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన పూల్.. భార్య ముఖంపై దాడి చేసి ఆమె ముక్కు, చెంపలు బలంగా కొరికాడు.
దీంతో తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో బాధితురాలిని సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆమె ముఖంపై వైద్యులు దాదాపు పది కుట్లు వేశారు. అనంతరం మెరుగైన చికిత్స కోసం ఝాన్సీలోని ప్రభుత్వ వైద్య కాలేజీకి పంపించారు. ముక్కుకు తీవ్ర గాయంకావడంతో ముఖ కవళికలను పునరుద్ధరించేందుకు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అవసరమని వైద్యులు సూచించారు.
బాధితురాలిని సోదరుడి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు నిందితుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం భర్త పూల్ పరారీలో ఉండగా, అతని కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ దాడికి దారితీసిన కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.