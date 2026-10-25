16 నెలల్లో 36 మందికి మరణశిక్షలు - తీర్పులిచ్చిన జడ్జి బదిలీ
కేవలం 16 నెలల్లో 36 మందికి మరణశిక్ష విధిస్తూ తీర్పులిచ్చిన న్యాయమూర్తిపై బదిలీ వేటు పడింది. ఆ న్యాయమూర్తి పేరు రవి కుమార్ దివాకర్. ఇపుడు ముజఫర్ నగర్ అదనపు జిల్లా ఫ్యామిలీ, సెషన్స్ కోర్టు న్యాయమూర్తిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ యేడాది ఏప్రిల్ - సెప్టెంబరు మధ్యకాలంలో 11 కేసులకు సంబంధించి 23 మందికి మరణశిక్ష విధించి సంచలనం సృష్టించారు. బరేలీలో పనిచేసిన సమయంలోనూ 13 మరణశిక్షలు విధిస్తూ తీర్పు వెలువరించారు.
అయితే, హత్య, తీవ్ర నేరాలకు సంబంధించి విచారణ ప్రక్రియలో ఉన్న 97 కేసులను (ఓ న్యాయమూర్తి ఆదేశాల మేరకు) తన కోర్టు నుంచి ఉపసంహరించుకోవడాన్ని జడ్జీ దివాకర్ తప్పుపట్టారు. పదేళ్లనాటి కేసులో ఓ నిందితుడిని నిర్దోషిగా ప్రకటించిన ఆయన.. విచారణలు ప్రారంభమైన కేసులను, చట్ట ప్రకారం నిబంధనలు పాటించకుండా పరిపాలనా ఉత్తర్వుల ద్వారా ఉపసంహరించుకోవచ్చా? అని ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన బదిలీ కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
కాగా, రవి కుమార్ దివాకర్ కేవలం ఆరు నెలల వ్యవధిలోనే పలు కేసుల్లో 23 మందికి మరణశిక్ష విధిస్తూ ఓ న్యాయమూర్తి ఇచ్చిన తీర్పులు ఇటీవల చర్చనీయాంశమైంది. తాజాగా ఆ న్యాయమూర్తిని అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ముజఫర్నగర్లోని ఫ్యామిలీ కోర్టుకు బదిలీ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టులో ఆయన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన పదవీకాలంలో హై ప్రొఫైల్ తీర్పులు వెలువడడం, తన కోర్టులో పెండింగులో ఉన్న కేసుల ఉపసంహరణలపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన సమయంలోనే ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.