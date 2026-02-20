పురిటి నొప్పులు భరించలేక కత్తితో పొడుచుకున్న గర్భిణి
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ విషాదకరఘటన చోటు చేసుకుంది. పురిటి నొప్పులు భరించలేక ఓ గర్భిణి కత్తితో పొడుచుకుంది. ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేవారు లేక, పురిటి నొప్పులు భరించలేక ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నంద్వాల్ గ్రామంలో జరిగింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, బహ్రైచ్ జిల్లా నంద్వాల్ గ్రామానికి చెందిన నంకై (35) జీవితం గత ఆరు నెలలుగా కష్టాలతో సాగుతోంది. అనారోగ్యంతో భర్త చనిపోవడంతో గర్భిణీ అయిన ఆమె ఒంటరిగానే జీవిస్తూ కాలం వెళ్లదీస్తోంది. నెలలు నిండటంతో గురువారం మధ్యాహ్నం ఆమెకు అకస్మాత్తుగా పురిటి నొప్పులు మొదలయ్యాయి. సహాయం కోసం కేకలు వేసినా ఎవరికీ వినిపించలేదు. అదేసమయంలో నొప్పులు క్షణక్షణానికి పెరిగిపోవడంతో ఆ బాధను భరించలేక విచక్షణ కోల్పోయిన ఆమె వంటిట్లోని కూరగాయలు కోసే కత్తితో తన పొత్తికడుపును కోసుకుంది.
ఆమె ఆర్తనాదాలు విన్న గ్రామాస్థులు పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి చూడగా రక్తపు మడుగులో పడివున్న నంకైని చూసి హతాశులయ్యారు. కడుపు కోసుకోవడంతో పేగులు సైతం బయటకు వచ్చిన స్థితిలో ఆమెను హుటాహుటిన సమీపంలోని ఆస్పత్రికి అంబులెన్స్లో తరలించారు. అప్పటికే ప్రాణాపాయస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ఆమె వైద్యుల సమక్షంలో ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బిడ్డ క్షేమంగానే ఉన్నప్పటికి తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో నంకై పరిస్థితి మాత్రం విషమంగా ఉంది.